Lecco, sospesa la Zpru Malpensata: la nuova Giunta rivaluta il progetto

L’invito rivolto ai cittadini interessati è quello di non presentare, per il momento, la richiesta del contrassegno previsto dalla disciplina della nuova Zpru e di attendere l’esito delle verifiche in corso. Per coloro che, invece, avevano già inoltrato la domanda e versato il relativo importo, il Comune ha chiarito che, qualora la Zpru non dovesse essere attuata, sarà disposto il rimborso delle somme corrisposte.

La Zpru Malpensata era stata approvata dalla precedente Giunta comunale con deliberazione n. 121 del 7 maggio scorso. Il provvedimento prevedeva l’ampliamento della Zona a particolare rilevanza urbanistica del centro e del lungolago attraverso l’istituzione di una sottosezione dedicata alla Malpensata, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la fluidità della circolazione e favorire una maggiore rotazione della sosta, anche alla luce della riduzione degli stalli conseguente alla riqualificazione del lungolago.

L’estensione avrebbe interessato via Belvedere, via Spirola, via Fratelli Calvi, via Malpensata, Lungolario Cadorna e il tratto di Lungolario IV Novembre compreso tra via Fratelli Calvi e via Capodistria. Il piano prevedeva inoltre la realizzazione di circa 90 nuovi posti auto a pagamento, quattro stalli riservati alle persone con disabilità — due in via Malpensata, uno in Lungolario Cadorna e uno in via Spirola — e tre aree dedicate al carico e scarico merci, due in Lungolario Cadorna e una in via Spirola.

La gestione delle nuove aree di sosta sarebbe stata affidata a Linee Lecco Spa, con applicazione delle tariffe della Zona 2. Per residenti e domiciliati era inoltre prevista la possibilità di ottenere uno specifico contrassegno annuale, al costo di 90 euro, rilasciato dal Comando di Polizia Locale. La deliberazione disponeva anche l’aggiornamento delle regole per il rilascio dei permessi di circolazione e sosta nelle Ztl, nelle aree pedonali urbane e nelle Zone a particolare rilevanza urbanistica.

Con la sospensione dell’attuazione, l’intero progetto resta ora in stand-by in attesa della decisione definitiva della nuova Amministrazione comunale.