Lecco. Sospesa la ZTL in stazione e in via Balicco, fino al 15 aprile

Libero ingresso sul piazzale della stazione di Lecco e in via Balicco

ZTL sospesa fino al 15 di aprile. Il sottopasso della stazione è chiuso

LECCO – Stante il venir meno in questa fase delle esigenze collegate con la sicurezza viabilistica nelle immediate vicinanze della stazione, nonché per facilitare gli spostamenti finalizzati all’accesso ai servizi di trasporto, sono sospese fino al 15 aprile la Zona a Traffico Limitato di piazza Lega Lombarda e le relative modalità di controllo a distanza degli accessi.

Lo fa sapere il comune di Lecco. Resta inattivo fino al 15 aprile anche il varco di accesso alla Zona a Traffico Limitato di via Balicco, ugualmente sospesa, così come resta temporaneamente interdetto l’accesso al sottopasso che collega la via con piazza Lega Lombarda (chiusura finalizzata all’ottimizzazione dei controlli della autorità rispetto agli accessi alla stazione).

L’ingresso dei veicoli nella piazza e in via Balicco sarà pertanto consentito, con la possibilità di fermata, e non di sosta, finalizzata al carico e allo scarico.