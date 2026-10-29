Lecco sottoscrive la convenzione con Lario Reti Holding per le videoispezioni delle reti meteoriche

Piano fognature per risolvere una criticità storica del territorio

Al via la sinergia per individuare gli allacciamenti non corretti, mappare le utenze e tutelare l’ambiente dalle contaminazioni dei reflui

LECCO – Il Comune di Lecco, durante la Giunta comunale, ha ufficialmente approvato la convenzione con Lario Reti Holding per l’affidamento del servizio di videoispezione programmata delle reti dedicate alle acque meteoriche. Il piano, nato su impulso dell’Ufficio d’Ambito di Lecco, punta a risolvere una criticità storica del territorio: la presenza di utenze impropriamente allacciate alla rete meteorica (la cosiddetta “rete bianca”), che scaricano i reflui fognari direttamente nei corpi idrici superficiali anziché convogliarli verso i depuratori, provocando gravi danni di natura ambientale.

La videoispezione è una tecnica diagnostica che prevede l’inserimento di telecamere ad alta definizione all’interno delle condutture. Questi dispositivi, che possono essere montati su sonde flessibili o su piccoli robot filoguidati, scorrono dentro le tubature trasmettendo immagini in tempo reale agli operatori in superficie. Questo sistema permette di verificare lo stato di salute interno della rete e individuare con precisione millimetrica allacci abusivi o errati, ostruzioni, crepe e cedimenti strutturali, il tutto senza dover effettuare scavi.

Lario Reti Holding, gestore del servizio idrico integrato nell’intera Provincia di Lecco, metterà a disposizione le proprie competenze tecniche coprendo la metà dei costi complessivi dell’operazione.

Sul valore strategico dell’accordo è intervenuto l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco, Simone Brigatti, che ha dichiarato: “La firma di questa convenzione, che da un paio di anni aspettava di trovare compimento, rappresenta un passo fondamentale per la tutela ambientale e la cura del nostro tessuto urbano. Spesso ci troviamo a gestire situazioni di derivazione storica del tutto sconosciute ai cittadini, in cui gli scarichi fognari finiscono impropriamente nella rete delle acque piovane. Grazie alla sinergia con Lario Reti Holding e alle videoispezioni programmate, potremo finalmente mappare con precisione le nostre infrastrutture sotto il manto stradale e correggere queste anomalie. Sanare gli allacci errati significa non solo proteggere i nostri corsi d’acqua e il lago dall’inquinamento”.

Nelle aree dove verranno riscontrate anomalie, Lario Reti Holding segnalerà le irregolarità direttamente ai proprietari delle utenze, invitandoli ad adeguare i propri impianti e coinvolgendo, dove necessario, gli Enti competenti per l’applicazione delle sanzioni agli inadempienti.