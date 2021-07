Lecco. Sport al centro, si apre “Piccola Playground”

Per tre giorni la Piccola diventa un villaggio sportivo

Sport, spettacoli e street food, da oggi, giovedì, a sabato

LECCO – Si è aperta “Piccola Playground”, la manifestazione che per tre giorni animerà l’area dell’ex Piccola Velocità di Lecco in un evento tutto all’insegna dello sport.

Beach volley, beach e mini tennis, mini motocross, beach rugby, calcio, ciclismo, arrampicata, ginnastica artistica, danza, teqball, ping pong, yoga, body pump, scherma, badminton, pugilato sono alcune delle discipline protagoniste dell’iniziativa lecchese.

Alle 18 di oggi, giovedì, sono iniziate le attività nelle diverse aree in cui è stata suddivisa la Piccola, in ognuna delle quali si è svolta una differente attività tra lezioni di fitness, danza, parkour, un torneo di calcio “triball”, dimostrazioni di yoga e incontri di box. Allestita anche un area street food.

“Con la collaborazione delle diverse associazioni sportive lecchesi il Comune di Lecco ha dato vita ad un vero e proprio villaggio sportivo – spiega l’assessore all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo – In questo momento di ripresa, la tre giorni che animerà la Piccola è una bella vetrina sia per le associazioni che per le famiglie, le quali potranno meglio valutare le opportunità sportive per i propri figli. Altro aspetto che va sottolineato è la coralità, questo è un lavoro di squadra dove si è molto impegnato l’assessore all’Educazione e Sport Emanuele Torri. Quello che troviamo alla Piccola è un mix di aspetti che a noi interessano a cominciare dalla piattaforma della Piccola che per la prima volta vive di musica, colori, famiglie e sportivi. Sabato inoltre verranno preamiti i talenti sportivi lecchesi che si sono contraddistinti questo anno. Ma i veri protagonisti sono tutte le associazioni sportive presenti, circa una trentina, il Comuneha solo messo a disposizione lo spazio”.

Ad inaugurare l’iniziativa è stata la serata che si è svolta mercoledì al Politecnico con Federico Buffa, giornalista e telecronista sportivo, con lo spettacolo “Due pugni guantati di nero” (Qui l’articolo).

Si proseguirà venerdì e sabato, con un fitto programma di attività dalle 8 alle 18, sono previsti inoltre incontri di pugilato professionistico, uno spettacolo di schiacciate acrobatiche di basket e un incontro di FooBaSKILL.

IL PROGRAMMA