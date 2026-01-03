Lecco. Sportelli gratuiti per i cittadini rinnovati fino al 2028

Un sistema di sportelli e consulenze che copre ambiti molto diversi, ma accomunati dall’obiettivo di offrire orientamento, informazione e supporto qualificato ai cittadini chiamati a compiere scelte complesse o ad affrontare momenti di difficoltà personale, familiare o sociale.

Tra i servizi confermati figurano le consulenze notarili gratuite, promosse in collaborazione con il Collegio notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, che consentono ai cittadini di ricevere chiarimenti su successioni, donazioni e atti patrimoniali. Prosegue anche l’attività dello sportello informativo sull’amianto del Gruppo Aiuto Mesotelioma, così come quello dedicato al diritto di famiglia, curato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia – sezione di Lecco.

Rinnovato inoltre il servizio di informazione e consulenza per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento, realizzato con Movimento Consumatori e Federconsumatori Lecco, a cui si affiancano lo sportello sulla mediazione familiare promosso dall’associazione Epeira – Incontrare il conflitto e il servizio di consulenza in materia condominiale con ANACI Lecco.

Particolare attenzione è riservata anche all’ambito sanitario e al sostegno alle fragilità. Prosegue il servizio di estetica oncologica, realizzato in collaborazione con l’ASST di Lecco e l’associazione Agatha in Cammino ODV, pensato per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone in cura oncologica.

Confermato infine il servizio di urgenza psicologica, gestito congiuntamente da ASST Lecco, dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia e dalla Cooperativa Sociale Crea Onlus di Milano, che offre un supporto immediato nei momenti di maggiore criticità emotiva.

A sottolineare il valore di questo sistema integrato di servizi è l’assessore ai rapporti con i cittadini Giovanni Cattaneo: «È un servizio nel quale crediamo fermamente – ha dichiarato – e con il quale, grazie all’impegno e alla competenza delle diverse realtà coinvolte, diamo un supporto concreto ai cittadini in una serie di ambiti fondamentali, aiutandoli a orientarsi, a fare scelte consapevoli o ad affrontare periodi di difficoltà». L’assessore ha inoltre ringraziato Alessandra Durante, che lo ha preceduto, «per la lungimiranza e l’operosità nel far crescere quanto oggi è a disposizione della comunità».

Tra le novità più rilevanti figura l’ampliamento dello sportello dedicato alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Forte dell’esperienza positiva maturata a Lecco, l’ASST Lecco estenderà infatti il protocollo a tutti i Comuni della provincia, attraverso il Consiglio di rappresentanza dei sindaci, offrendo così un servizio omogeneo e diffuso su tutto il territorio.

Tutte le informazioni aggiornate sugli sportelli, sulle modalità di accesso e sugli orari di apertura sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lecco, confermando la volontà dell’Amministrazione di rendere questi servizi sempre più accessibili e conosciuti dalla cittadinanza.