I giovani al centro del progetto promosso anche quest’anno dal Comune di Lecco

La cura della città e la riqualificazione urbana nel segno dell’arte e della cultura

LECCO – Anche quest’anno l’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Lecco riflette sul tema del Bene Comune e organizza delle azioni specifiche tramite il servizio giovani, che si occupa di coordinare le attività, intrattenendo rapporti di partenariato con un’ampia rete di soggetti che ogni anno si estende.

Il programma dell’edizione 2019 ha come scopo l’attivazione di iniziative sul tema della cura della città, per promuovere l’attenzione verso il proprio contesto sociale e ambientale, al fine di sensibilizzare, soprattutto i giovani e gli studenti, al rispetto, alla responsabilità civile e alla legalità.

“Per tre anni il progetto ha promosso la partecipazione giovanile e la promozione culturale, attraverso il servizio di book crossing, interventi di riqualificazione urbana e manifestazioni culturali. Per l’edizione di quest’anno, la quarta – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Lecco Simona Piazza -, il filo conduttore è l’incontro con l’altro e l’obiettivo consiste nell’offrire ai giovani lecchesi e non solo una serie di opportunità per riflettere e agire per estendere i confini della propria identità personale e sociale, all’interno di un contesto urbano in continua e veloce evoluzione.

La volontà generale e a lungo termine dell’Amministrazione rimane sempre quella di avvicinare giovani, cittadini e associazioni e di stimolare una riflessione sul tema del prendersi cura del bene comune e del sentirsi parte attiva di una comunità sempre più operosa”.

“Il coordinamento delle diverse azioni del progetto – spiega Luca Pedrazzoli responsabile del Servizio Giovani -, ricolloca le diverse attività in quattro macro ambiti, per invitare i giovani a partecipare attivamente alla vita e alla cura della città a seconda delle proprie inclinazioni, interessi e passioni. Gli interventi di corresponsabilità tra pubblico e privato coinvolgono infatti cittadini, enti ed associazioni in uno scenario di azioni cha vanno dalla street art alle iniziative culturali, dalla promozione della lettura fino alla cura dell’ambiente, in collaborazione con l’assessorato all’ambiente del Comune di Lecco”

Il programma

Dal 2 al 10 maggio è previsto l’intervento artistico degli Orticanoodles presso il sottopasso di corso Europa, a cura del servizio giovani in collaborazione con il progetto OKAPI di COE e CELIM e con il coinvolgimento di giovani del territorio.

Il progetto di restituzione alla città del bene pubblico, è cominciato nei mesi passati grazie all’attività dell’assessorato ai lavori pubblici con l’attivazione di un gruppo di studenti dell’ESPE per la sistemazione strutturale del sottopassaggio.

Nel periodo dal 2 al 10 maggio saranno eseguiti i lavori artistici e la successiva festa di inaugurazione l’11 maggio alle 11. In quell’occasione saranno presenti anche i docenti e gli studenti del CFPP Lecco che hanno realizzato magliette con stampe ispirate alla street art lecchese, che raccontano l’esperienza a partire dall’edizione 2011 di Lecco Street View.

In coda al progetto, nel mese di giugno, è previsto un secondo intervento artistico a cura di ARCI Lecco, con un gruppo di studenti in alternanza scuola-lavoro dell’Istituto Medardo Rosso presso gli spazi interni di Fiore-Cucina in libertà e con il coordinamento artistico dell’illustratore Pierluigi Pintori.

Promozione Culturale

Fondazione Sinderesi, in collaborazione con il Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco e il servizio giovani, propone un nuovo percorso formativo dal titolo “Diritti umani e migrazioni. Comprendere e proporre” come lettura delle dinamiche migratorie in atto e delle loro cause, attingendo a valori interculturali condivisi.

Il percorso culturale si è finora concretizzato con 3 incontri rivolti agli studenti delle classi 4^ e 5^ degli istituti di istruzione superiore presenti a Lecco e si concluderà il 6 maggio 2019 alle 20.30 con un incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo: “La sfida delle migrazioni opportunità per la pace?” presso il Politecnico di Milano-Polo Territoriale di Lecco in presenza di Monsignor Samuele Sangalli, presidente di Sinderesi e di Ernesto Olivero, fondatore del Sermig e dell’Arsenale della Pace di Torino.

L’Associazione Lettelariamente, che ha proposto un concorso di scrittura su incipit e video dal titolo: “Ostacoli da rimuovere” premierà il giorno 11 maggio alle 9 presso la sala don Ticozzi i migliori scritti, in presenza degli studenti partecipanti e del professor Raffaele Mantegazza, docente di scienze pedagogiche del dipartimento di medicina e chirurgia Università MilanoBicocca.

Promozione della lettura

La collaborazione con il Servizio Artimedia e la Biblioteca civica “U. Pozzoli” porta il 9 maggio a un incontro pubblico presso la postazione del Lungolago-Monumento ai Caduti, che nasce per fare il punto sull’attività LeggoLeggo-Bookcrossing a 3 anni dall’avvio, un servizio gratuito e partecipato dai cittadini.

Sabato 11 maggio inoltre, la Libreria Mascari5 propone l’iniziativa “Farsi storie: racconti dalla città che c’è”, che ha visto il coinvolgimento di diverse classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di secondo grado in un percorso di scrittura creativa presso le sedi dell’Istituto Bovara, della Biblioteca Civica e di Via del Pozzo.

Attività di promozione della cura dell’ambiente

Infine, la collaborazione tra progetto Bene Comune con l’assessorato ambiente e trasporti, si configura con un Clean Up Day previsto per sabato 18 maggio.

In quella data è organizzata un’iniziativa di pulizia e sensibilizzazione di alcune zone del contesto urbano che vedrà partecipare diversi gruppi e associazioni che hanno a cuore il tema e che impegnano energie e risorse verso il rispetto dell’ambiente e sugli effetti del cambiamento climatico per lanciare un appello alla città e ai suoi abitanti a dare risposte serie e responsabili.

Per partecipare alle iniziative e contribuire alla buona realizzazione delle attività è possibile contattare il servizio giovani al numero 0341 493790 oppure via posta elettronica all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it.