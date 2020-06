Lecco. Striscione alla Carducci, gli insegnanti salutano i ragazzi di quinta

Esposto uno striscione ai cancelli della scuola

“Oggi finisce la scuola ma nel cuore vi portiamo”

LECCO – Dopo Germanedo, anche fuori dalla scuola primaria Carducci di Castello è stato esposto uno striscione di saluto al termine di quest stranissimo anno scolastico interrotto all’improvviso a causa del covid e mai più ricominciato.

In particolare, lo striscione esposto ai cancelli della scuola è opera degli insegnanti che hanno voluto salutare in modo speciale i ragazzi di 5^ A e di 5^ B che dal prossimo anno saranno chiamati a una nuova avventura.

“Ciao ragazzi siamo qui per salutarvi, con voi abbiam passato lunghi cinque anni. Oggi finisce la scuola e il nostro cuore è triste, ma nel cuore vi portiamo, non vi dimentichiamo…” Un saluto sentito, un piccolo grande regalo ai loro bambini in questo strano momento.