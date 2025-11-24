Lecco. Studenti e scuole insieme contro la violenza sulle donne

La Rete CONnESSE coordina un evento educativo e partecipativo per il territorio nella giornata di martedì 25 novembre

L’Istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte presenta una mostra tematica pensata per sensibilizzare la comunità scolastica

LECCO/CALOLZIOCORTE – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Rete di Scopo CONnESSE della provincia di Lecco propone un evento nuovo e sperimentale, pensato per unire, stimolare e favorire una condivisione autentica.

Studentesse e studenti presenteranno in autonomia il proprio lavoro sul tema, moderando l’intero incontro. Lo faranno mettendosi in gioco, dialogando con la cittadinanza e coinvolgendo le realtà istituzionali e associative impegnate su questo fronte.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Web Radio, all’interno della trasmissione Generazione Rota, e contemporaneamente in live streaming su YouTube. Le diverse realtà scolastiche avranno l’opportunità di incontrarsi di persona, confrontarsi e progettare insieme nuove attività future, arricchendosi reciprocamente su una tematica tanto delicata quanto complessa.

La manifestazione si terrà nella Sala Ticozzi di Lecco, martedì 25 novembre, e vede l’adesione di diversi istituti secondari di secondo grado della provincia. L’evento sarà visibile a questo link.

Con questa iniziativa, l’Istituto Lorenzo Rota, scuola capofila della Rete, riafferma con forza il proprio impegno nel promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della non violenza, consapevole del ruolo educativo centrale che la scuola riveste nella formazione delle nuove generazioni.

Per qualsiasi altra informazione contattare Referente Rete di scopo Prof.ssa Annesa Elia elia.annesa@isscalolziocorte.it

Inoltre, sempre in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte presenta una mostra tematica pensata per sensibilizzare la comunità scolastica e il territorio su un tema di fondamentale rilevanza sociale e culturale.

L’iniziativa assume un valore ancora più significativo poiché, per l’anno scolastico in corso, l’Istituto è stato individuato come Scuola Polo della Rete di scopo contro la violenza sulle donne della provincia di Lecco, assumendo un ruolo di coordinamento, promozione e diffusione dei progetti educativi rivolti alle scuole del territorio.

La mostra raccoglie elaborati grafici, testi e materiali multimediali: contenuti diversi, ricchi e profondi, che consentono di esplorare il tema della violenza di genere e della condizione femminile attraverso molteplici prospettive.

Tutti i materiali esposti sono stati ideati e realizzati dalle studentesse e dagli studenti delle diverse classi dell’Istituto, rendendo il percorso espositivo ancora più significativo. La varietà e la qualità degli elaborati testimoniano un impegno ampio e condiviso, frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto l’intera comunità scolastica.

La mostra sarà visitabile dalle classi dell’Istituto e dalle scuole del territorio per tutta la settimana del 25 novembre. Una parte dell’esposizione diventerà inoltre itinerante, così da raggiungere tutte le scuole della Rete di Scopo che desiderano ospitarla.

Con questa iniziativa, l’Istituto Lorenzo Rota conferma il proprio impegno nel promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della non violenza, consapevole del ruolo educativo centrale della scuola nella formazione delle nuove generazioni.