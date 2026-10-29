Lecco. Sviluppo urbano e attrattività del territorio: da Regione finanziamento da 120.000 euro

Tentori: “Un’importante opportunità per costruire una città sempre più moderna, accogliente e dinamica”

L’obiettivo è favorire una crescita sostenibile, coniugando sviluppo della città con tutela ambiente e riduzione consumo di suolo

LECCO – Regione Lombardia stanzia 120.000 euro a favore del Comune di Lecco per la realizzazione di un masterplan dedicato allo sviluppo urbano e all’attrattività del territorio. Lo prevede una delibera dell’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi, Gianluca Comazzi. Il documento, che definisce le modalità di assegnazione del finanziamento, sarà presentato nella giunta di oggi, giovedì.

Le risorse, messe a disposizione attraverso l’assestamento al bilancio regionale 2026, serviranno a sostenere la progettazione di un piano strategico per delineare il futuro della città, individuando opportunità di riqualificazione, valorizzazione del patrimonio esistente e miglioramento della qualità degli spazi urbani. L’obiettivo è favorire una crescita sostenibile, coniugando lo sviluppo della città con la tutela dell’ambiente e la riduzione del consumo di suolo.

“Con questo stanziamento Regione Lombardia conferma la propria attenzione nei confronti di Lecco e la volontà di sostenere concretamente i territori nei loro progetti di sviluppo – dichiara Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi -. Lecco possiede uno straordinario patrimonio paesaggistico, ambientale e urbano, che rappresenta una risorsa preziosa per il suo futuro. Vogliamo valorizzarne le potenzialità, favorendo una pianificazione capace di rendere la città sempre più moderna e vivibile. Investire nella rigenerazione urbana significa migliorare la qualità della vita dei cittadini, recuperare il patrimonio esistente e creare nuove opportunità, senza consumare altro suolo”.

A esprimere soddisfazione è anche Virginia Tentori, presidente del Consiglio comunale di Lecco, per la quale “questo finanziamento rappresenta un’importante opportunità per Lecco e un segnale concreto di attenzione da parte di Regione Lombardia. La nostra città ha un grande potenziale e merita una visione capace di valorizzarne le caratteristiche e rispondere alle esigenze dei cittadini. Grazie a queste risorse potremo pianificare il futuro di Lecco con una prospettiva di lungo periodo, ponendo le basi per una città sempre più accogliente e dinamica. Ringrazio Regione Lombardia e l’assessore Gianluca Comazzi per aver sostenuto questo investimento a favore della nostra comunità”.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche regionali per la rigenerazione urbana e la riduzione del consumo di suolo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio edilizio esistente e rendere i territori lombardi sempre più sostenibili e competitivi.