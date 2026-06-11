Lecco Talent Lab. Ai Resinelli un incontro dedicato ai beni FAI e alle opportunità in montagna

Il percorso “Giovani e Imprese” punta a valorizzare le opportunità professionali nei contesti montani

Il 13 giugno una giornata con Giuliano Galli del FAI tra patrimonio culturale, modelli di gestione e lavoro in montagna

LECCO – Prosegue il percorso “Giovani e Imprese – II edizione”, dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni interessati ad avvicinarsi al mondo dell’imprenditorialità nei contesti montani. Sabato 13 giugno è in programma il terzo appuntamento del Lecco Talent Lab, promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco.

L’incontro, in programma all’Ufficio Turistico dei Piani Resinelli in via Escursionisti 2, sarà dedicato al tema “La Cultura in montagna – I beni del FAI nei luoghi montani del Nord Italia” e vedrà la partecipazione di Giuliano Galli del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

La giornata prenderà il via alle 10 con un approfondimento sui beni montani del Nord Italia entrati a far parte del FAI, soffermandosi sui criteri che ne hanno guidato la scelta e sui modelli organizzativi ed economici che ne consentono la gestione. L’incontro offrirà inoltre uno sguardo alle opportunità professionali legate alla cultura e alla montagna.

Dopo la pausa pranzo, dalle 14.30 i partecipanti saranno coinvolti in attività e momenti di confronto in piccoli gruppi, con l’obiettivo di stimolare riflessioni e idee utili alle scelte future.

Il percorso “Giovani e Imprese – II edizione” è rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, agli universitari e ai giovani disoccupati o in cerca di nuove opportunità lavorative. L’iniziativa punta a far conoscere esempi di imprenditorialità sostenibile legata al territorio montano attraverso testimonianze ed esperienze concrete.

Il programma comprende tre incontri di formazione e due esperienze sul campo: la visita al Mulino Gervasoni, bene del FAI a Baresi, frazione di Roncobello (BG), in programma sabato 20 maggio, e un’attività prevista mercoledì 24 giugno al Rifugio Ariaal, all’Alpe Ariale, gestito da tre giovani che racconteranno la propria esperienza.

Ogni appuntamento è a numero chiuso e prevede un massimo di 15 partecipanti. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.