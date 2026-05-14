Lecco Talent Lab: incontri di formazione gratuita e orientamento per giovani tra i 18 e i 35 anni

Al via la 2^ edizione del percorso promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia e Mandello

L’iniziativa in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Si parte domenica 17 maggio

LECCO – Giovani e Imprese: al via la 2^ edizione del percorso formativo dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’imprenditorialità giovanile, con particolare attenzione al territorio del Pian dei Resinelli. Tale percorso rientra nell’ambito del bando promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco.

Il percorso prevede tre incontri gratuiti di formazione e orientamento, accompagnati da due esperienze sul campo, per scoprire da vicino esempi concreti di impresa legata al territorio montano.

Il percorso è pensato per giovani tra i 18 e i 35 anni:

studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori

studenti universitari

giovani disoccupati o in cerca di nuove opportunità lavorative

Sarà un’occasione unica per chi è interessato a costruire il proprio futuro professionale nei contesti montani e naturalistici.

L’iniziativa mira a mostrare come possano nascere idee imprenditoriali sostenibili in montagna, attraverso testimonianze dirette di chi ha scelto di vivere e lavorare sul territorio, trasformando una passione in professione.

Gli incontri si terranno presso la sede dell’Ufficio Turistico dei Piani Resinelli, in via Escursionisti 2, e si svilupperanno nell’arco di un’intera giornata: al mattino – dalle 10 alle 12.30 – saranno presentati i relatori e le loro attività, con un racconto approfondito delle esperienze imprenditoriali, dalle origini dell’idea alle scelte compiute, fino alle difficoltà incontrate e alle collaborazioni costruite sul territorio; nel pomeriggio – dalle 14.30 alle 16.30 – i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche e momenti di confronto, lavorando in piccoli gruppi su casi concreti legati all’impresa in montagna.

Programma incontri

Ogni incontro è a numero chiuso, prevedendo un massimo di 15 partecipanti.

1° incontro – NUOVA DATA – domenica 17 maggio 2026

Essere un agro-allevatori in montagna – Scelte ed economia dei “Bergamini” delle Orobie con Daniel Moioli – Alpeggio Camisolo

Un esempio concreto di giovane imprenditore che ha scelto la vita in montagna.

Essere un agro-allevatori in montagna – Scelte ed economia dei “Bergamini” delle Orobie con Daniel Moioli – Alpeggio Camisolo Un esempio concreto di giovane imprenditore che ha scelto la vita in montagna. 2° incontro – martedì 9 giugno 2026

Turismo in montagna – Quando valorizzare il territorio diventa una professione

con Maddalena Brivio e Paolo Guarisco – AMM Collegio Guide Alpine Lombardia

Un percorso di crescita tra natura e valorizzazione del territorio.

Turismo in montagna – Quando valorizzare il territorio diventa una professione con Maddalena Brivio e Paolo Guarisco – AMM Collegio Guide Alpine Lombardia Un percorso di crescita tra natura e valorizzazione del territorio. 3° incontro – sabato 13 giugno 2026

La Cultura in montagna – I beni del Fai nei luoghi montani del nord Italia

con Giuliano Galli del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano

Approfondimento sulla gestione sostenibile e valorizzazione di beni culturali e naturalistici.

Esperienze sul campo

Il percorso include anche due uscite sul campo, tra cui:

Sabato 20 maggio – Mulino Gervasoni, Bene del FAI (Baresi, frazione di Roncobello – BG)

– Mulino Gervasoni, Bene del FAI (Baresi, frazione di Roncobello – BG) Mercoledì 24 giugno – Attività presso il Rifugio Ariaal, all’Alpe Ariale, gestito da tre giovani ragazzi, che racconteranno la loro esperienza e le loro scelte.

Si rimanda alla news al seguente link: https://www.resinellioutdoorexperience.it/evento/lecco-talent-lab-percorso-formativo-gratuito/

Sarà un’opportunità per conoscere da vicino le realtà imprenditoriali e le sfide del lavoro in montagna.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria mediante la compilazione del modulo al seguente link: https://forms.gle/hMewKF8Hu1ZXgYnw6

Per maggiori informazioni

Archeologistics – Ufficio Turistico – Resinelli Outdoor Experience

Via Escursionisti 2 – 23821 Piani Resinelli

Tel: +39 328 8377206