Lecco Talent Lab: incontri di formazione gratuita e orientamento per giovani tra i 18 e i 35 anni

Al via la 2^ edizione del percorso promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia e Mandello
L’iniziativa in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco. Si parte domenica 17 maggio
LECCO – Giovani e Imprese: al via la 2^ edizione del percorso formativo dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’imprenditorialità giovanile, con particolare attenzione al territorio del Pian dei Resinelli. Tale percorso rientra nell’ambito del bando promosso dal Comune di Lecco insieme ai Comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario, in collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco.
Il percorso prevede tre incontri gratuiti di formazione e orientamento, accompagnati da due esperienze sul campo, per scoprire da vicino esempi concreti di impresa legata al territorio montano.
Il percorso è pensato per giovani tra i 18 e i 35 anni:
- studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori
- studenti universitari
- giovani disoccupati o in cerca di nuove opportunità lavorative
Sarà un’occasione unica per chi è interessato a costruire il proprio futuro professionale nei contesti montani e naturalistici.
L’iniziativa mira a mostrare come possano nascere idee imprenditoriali sostenibili in montagna, attraverso testimonianze dirette di chi ha scelto di vivere e lavorare sul territorio, trasformando una passione in professione.
Gli incontri si terranno presso la sede dell’Ufficio Turistico dei Piani Resinelli, in via Escursionisti 2, e si svilupperanno nell’arco di un’intera giornata: al mattino – dalle 10 alle 12.30 – saranno presentati i relatori e le loro attività, con un racconto approfondito delle esperienze imprenditoriali, dalle origini dell’idea alle scelte compiute, fino alle difficoltà incontrate e alle collaborazioni costruite sul territorio; nel pomeriggio – dalle 14.30 alle 16.30 – i partecipanti saranno coinvolti in attività pratiche e momenti di confronto, lavorando in piccoli gruppi su casi concreti legati all’impresa in montagna.
Programma incontri
Ogni incontro è a numero chiuso, prevedendo un massimo di 15 partecipanti.
- 1° incontro – NUOVA DATA – domenica 17 maggio 2026
Essere un agro-allevatori in montagna – Scelte ed economia dei “Bergamini” delle Orobie con Daniel Moioli – Alpeggio Camisolo
Un esempio concreto di giovane imprenditore che ha scelto la vita in montagna.
- 2° incontro – martedì 9 giugno 2026
Turismo in montagna – Quando valorizzare il territorio diventa una professione
con Maddalena Brivio e Paolo Guarisco – AMM Collegio Guide Alpine Lombardia
Un percorso di crescita tra natura e valorizzazione del territorio.
- 3° incontro – sabato 13 giugno 2026
La Cultura in montagna – I beni del Fai nei luoghi montani del nord Italia
con Giuliano Galli del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano
Approfondimento sulla gestione sostenibile e valorizzazione di beni culturali e naturalistici.
Esperienze sul campo
Il percorso include anche due uscite sul campo, tra cui:
- Sabato 20 maggio – Mulino Gervasoni, Bene del FAI (Baresi, frazione di Roncobello – BG)
- Mercoledì 24 giugno – Attività presso il Rifugio Ariaal, all’Alpe Ariale, gestito da tre giovani ragazzi, che racconteranno la loro esperienza e le loro scelte.
Si rimanda alla news al seguente link: https://www.resinellioutdoorexperience.it/evento/lecco-talent-lab-percorso-formativo-gratuito/
Sarà un’opportunità per conoscere da vicino le realtà imprenditoriali e le sfide del lavoro in montagna.
Come partecipare
La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria mediante la compilazione del modulo al seguente link: https://forms.gle/hMewKF8Hu1ZXgYnw6
Per maggiori informazioni
Archeologistics – Ufficio Turistico – Resinelli Outdoor Experience
Via Escursionisti 2 – 23821 Piani Resinelli
Tel: +39 328 8377206