Lecco, tanti fedeli alla tradizionale processione del Corpus Domini

La processione si è snodata lungo le vie della città tra la chiesa di Castello e piazza Cappuccini

LECCO – Tantissimi fedeli, nella serata di oggi, hanno partecipato alla processione del Corpus Domini che si è snodata per le vie della città di Lecco. Dopo un momento di raccoglimento nella chiesa di Castello, la processione ha percorso via Moneta e via Seminario per scendere in viale Turati attraverso via Milazzo e via Petrarca prima della conclusione in Piazza Cappuccini.

Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco, ha portato in processione, racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino portato dagli Alpini, un’ostia consacrata ed esposta alla pubblica adorazione. Nella solennità del Corpus Domini, infatti, si celebra la reale presenza di Cristo nell’eucaristia. Ad accompagnare monsignor Milani c’erano i sacerdoti della città. In processione anche i bambini della Prima Comunione, i cantori, i Cavalieri del Santo Sepolcro, il gonfalone della città di Lecco con il sindaco Mauro Gattinoni e la comandante della Polizia Locale Monica Porta e la banda.

“Chiediamo all’Eucarestia di farci tornare il gusto del pane, frutto della terra e del lavoro dell’uomo – ha detto monsignor Milani -. Dall’altare alle nostre mense quotidiane sia elemento di vita nuova per noi e per il mondo, rafforzi i nostri legami e nutra la fraternità”.