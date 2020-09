Lecco, Tari 2020: pagamento digitale, ecco le novità…e qualche polemica

Domani (30 settembre) scade il pagamento per la prima rata

Qualche polemica per le commissioni sul versamento a carico dei contribuenti

LECCO – Scadrà domani, 30 settembre, la prima rata per il pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti. In questi giorni il Comune sta inviando ai contribuenti gli avvisi di pagamento. La seconda e ultima rata scadrà invece il 7 dicembre.

PagoPa, le novità

La novità di quest’anno riguarda il metodo di pagamento: la Tari infatti dovrà essere pagata con il sistema digitale PagoPa, introdotto dal Governo per velocizzare e semplificare i pagamenti di tasse e multe. Una novità che avrebbe dovuto entrare in vigore già a gennaio 2020 ma che, dopo un primo rinvio al 30 giugno, è stata spostata (a livello nazionale) al 28 febbraio 2021. In pratica, entro quella data gli enti locali dovranno attrezzarsi con l’innovativo metodo di pagamento. Il Comune di Lecco ha deciso di anticipare i tempi e predisporre la modulistica per il pagamento con PagoPa già a partire dal mese di giugno.

Da quest’anno le commissioni sono a carico dei contribuenti

Ma cosa cambia, di fatto? Prima dell’introduzione del sistema PagoPa ogni amministrazione poteva decidere come incassare le tasse, salvo poi dover sostenere i costi dell’operazione. La scelta del Governo di unificare la modalità di pagamento vuole snellire e rendere sempre più veloce il processo ma il costo, questa volta, ricade sui contribuenti. Anche a Lecco, con l’imminente scadenza della prima rata della TARI, diversi cittadini che hanno effettuato il pagamento si sono lamentati delle commissioni da versare, da 1.30 a 1.50 euro a seconda della banca. Una cifra apparentemente ‘piccola’ che però, considerando il volume delle transazioni, diventa in breve importante.

“Costi di gestione altissimi, questa manovra porterà ad un significativo risparmio”

Dal Comune fanno sapere: “E’ vero, ci sono queste commissioni da pagare per ogni versamento, ma vista in un’ottica più generale questa manovra consentirà di avere grossi risparmi. E’ stato calcolato, a livello nazionale, un costo di gestione pari a 10 miliardi, una cifra notevole. Senza contare che a Lecco la Tari quest’anno ha subito importanti riduzioni in particolare modo verso i contribuenti più colpiti dall’emergenza Covid. Quindi è vero, c’è una commissione da pagare ma la Tari è stata abbassata”.

Tari in una sola rata? Si può con Linkmate

Il contribuente che possa (o voglia) pagare la TARI in un’unica rata (versando quindi una sola commissione) può farlo con il sistema Linkmate. Per accedere è necessario usare le credenziali di cui si è già in possesso oppure la prima volta occorre registrarsi (indicando un indirizzo mail e gli estremi del documento d’identità) e ottenere le credenziali di accesso oppure usare SPID (credenziali del Sistema Pubblico di Identità digitale).

Inviti di pagamento ancora in consegna

Il Comune di Lecco ha ricordato che gli inviti di pagamento sono ancora in corso di spedizione e consegna per cui si terrà in considerazione questa circostanza rispetto alla scadenza del 30 settembre. Inoltre, le numerose richieste (via mail o da portale web) che stanno pervenendo saranno evase nel più breve tempo possibile: anche tale circostanza sarà tenuta in considerazione rispetto al termine di scadenza del pagamento TARI.

Per tutte le info e le modalità sul pagamento della TARI 2020 cliccare qui