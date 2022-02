Presentata dal Comune la proposta del nuovo regolamento di occupazione del suolo pubblico

Spazi ben delimitati nelle piazze e fascia di sicurezza per i mezzi di soccorso. Cambiano le tempistiche dei permessi

LECCO – “Il suolo pubblico è di tutti: la finalità è quella di far convivere le giuste esigenze di spazio delle attività commerciali con il diritto del cittadino e del turista di potersi muovere con libertà nelle piazze” così l’assessore comunale Giovanni Cattaneo, con delega all’Attrattività territoriale, ha spiegato la proposta del nuovo regolamento di occupazione del suolo pubblico, presentata martedì sera in municipio durante la commissione consiliare.

Il testo, valido su tutto il territorio comunale, disciplina il rilascio di autorizzazioni e concessioni per le occupazioni di suolo pubblico con strutture di arredo di carattere temporaneo e dehors. Nello specifico, il provvedimento individua spazi ben definiti per gli ambiti del centro di Lecco, in particolare piazza XX Settembre, piazza Mario Cermenati e per la prima volta i vicoli adiacenti.

Nelle due piazze del centro gli spazi saranno delimitati da elementi visibili a terra per garantire sempre un’area libera di almeno 5 metri per il transito dei mezzi di soccorso e la fruibilità dei pedoni.

Il secondo elemento di novità riguarda lo snellimento dell’iter di autorizzazione: le occupazioni di suolo mediante strutture di arredo avranno durata massima di 1 anno (rinnovabili previa richiesta di nuova autorizzazione/concessione) mentre le occupazioni mediante posa di dehors dovranno essere richieste per un periodo non inferiore all’anno e con una durata massima di 5 anni.

Infine, per fare ordine nelle richieste, vengono individuate le caratteristiche generali delle strutture di arredo e dei dehors così da inserirsi in modo coerente con il paesaggio e il contesto ambientale, nel rispetto della quiete pubblica e del decoro urbano, introducendo anche le relative sanzioni per chi compie abusi.

“Su questa proposta di regolamento è iniziato un confronto con le associazioni di categoria e con le forze politiche – ha spiegato Cattaneo – l’Amministrazione comunale vuole indicare regole chiare ed eque in vista della nuova stagione che ci auguriamo essere di maggiore stabilità dopo la pandemia. Sta cambiando il modo in cui viviamo il nostro tempo libero: il regolamento è l’occasione per farci trovare pronti, con le piazze in ordine e ricche di proposte commerciali ma anche culturali e di intrattenimento, in linea con la crescente vocazione turistica del capoluogo”.