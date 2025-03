Lecco. Tavolo per la competitività: focus su viabilità e Olimpiadi

Infrastrutture e viabilità lecchese sotto analisi: istituzioni e stakeholder a confronto sulle possibili soluzioni

L’incontro, promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, mira a rafforzare la governance territoriale e coordinare le iniziative

LECCO – La mobilità del territorio lecchese torna sotto i riflettori con la nuova convocazione del Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco, in programma per il prossimo 17 marzo. L’obiettivo dell’incontro è quello di mettere a fuoco le principali criticità infrastrutturali e individuare soluzioni concrete per migliorare la viabilità stradale, ferroviaria e lacuale.

All’appuntamento prenderanno parte figure chiave del settore trasporti e infrastrutture. Saranno presenti l’ingegner Pietro Gualandi, responsabile Area Gestione Rete della Struttura Territoriale Lombardia di ANAS, l’ingegner Michele Rabino, responsabile Sviluppo Infrastruttura Area Nord Ovest di RFI, l’architetto Ilaria Spinelli, responsabile della Direzione Investimenti Soppressioni di RFI, e il dottor Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Gestione Navigazione Laghi. Accanto a loro, interverranno anche il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e il vicepresidente della Provincia di Lecco, Mattia Micheli.

Il confronto non si limiterà alla sola viabilità ordinaria, ma si allargherà anche a un tema di grande rilevanza per il futuro del territorio: le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’evento rappresenta un’opportunità di sviluppo che coinvolge direttamente l’area lecchese, sia per le infrastrutture necessarie a supportare i flussi turistici, sia per le possibili sinergie tra la zona del lago e la Valtellina. Durante l’incontro verrà fatto il punto sulle opere in corso, sulle prospettive di crescita e sulle ricadute economiche per il territorio.

La convocazione del Tavolo, coordinato da Daniele Pozzi, dimostra la volontà della Camera di Commercio di Como-Lecco di rafforzare il ruolo dell’area vasta lariana all’interno dei processi decisionali, mettendo a sistema le risorse disponibili e garantendo un dialogo costruttivo tra istituzioni e stakeholder.