Emily Mignanelli online per i genitori della fascia 0-6 anni

Gli incontri sono in programma martedì 4 e martedì 18 maggio

LECCO – Viviamo immersi nella tecnologia che tante volte ci aiuta a tenerci in contatto, soprattutto ora, ai tempi del Covid. Ma cosa succede a un bambino piccolo di fronte a uno schermo? Cosa fare quando non vuole più staccarsene?

Le risposte a queste e tante altre domande saranno oggetto di due incontri formativi online con Emily Mignanelli, pedagogista fondatrice della “scuola comunità dinamica” di Osimo, autrice di “Non basta diventare grandi per essere adulti” (Feltrinelli, 2020), di “Hundreds of Buddhas: Viaggio intorno al mondo alla ricerca di nuovi paradigmi educativi” (Lindau, 2020), oltre che del blog https://hundredsofbuddhas.com.

Il primo appuntamento, in programma martedì 4 maggio alle 21, dal titolo “Ancora 5 minuti dai!”, tratterà del rapporto fra bambini e tecnologie; il secondo incontro, organizzato martedì 18 alle 21, dal titolo “Esci da quello schermo!”, riguarderà il tema dell’essere connessi in famiglia, dentro e fuori dagli schermi.

“La proposta di due serate rivolte ai genitori del territorio nel mese di maggio è ormai una tradizione del servizio infanzia del Comune di Lecco, che quest’anno mette al centro un tema nato dall’esperienza della pandemia – sottolineano gli assessori al Welfare e alla Famiglia del Comune di Lecco Emanuele Manzoni e Alessandra Durante -. Nel corso dell’ultimo anno i bambini e le loro famiglie hanno infatti vissuto un’esperienza del tutto particolare nel relazionarsi a distanza. Messaggi, audio, video girati dalle educatrici, videochiamate, riunioni da remoto sono divenuti una quotidianità e all’interno delle famiglie, lo schermo è divenuto il tramite di una relazione (in alcuni casi anche l’unico). Una risorsa che non dobbiamo subire ma che dobbiamo imparare a sfruttare per ottenere un vantaggio. Con questi incontri vogliamo fornire qualche strumento in più di conoscenza ai genitori, per gestire con più consapevolezza anche le fasi successive”.

Gli incontri si rivolgono ai genitori della fascia 0-6 anni e sono organizzati dal Comune di Lecco, in collaborazione con Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus, Impresa Sociale Girasole, asilo nido il Rirtrovo, Federazione Italiana Scuole Materne della provincia di Lecco e Associazione Scuole dell’Infanzia Paritarie di Lecco. Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: https://forms.gle/PntVUExNRzvSgR6v8.