Lecco. Teleriscaldamento, ultimi lavori tra Viale XXV Aprile e Via Trieste

Dal 23 luglio al 5 agosto concluse le opere di collegamento della tratta di tubazione

Come cambierà la viabilità in città

LECCO – Posizionata oggi, lunedì, la segnaletica stradale per dare seguito alla conclusione delle opere di collegamento della tratta di tubazione del teleriscaldamento tra Viale XXV Aprile e Via Trieste.

I lavori sull’intersezione stradale, con la creazione di senso unico di marcia in Viale XXV Aprile dal civ. 22 (in direzione da Civate verso Viale Promessi Sposi), inizieranno domani, martedì 23 luglio, e termineranno il 5 agosto.

Diverse le deviazioni stradali segnalate alla cittadinanza e presentate in un’apposita mappa. In particolare:

– Viale XXV Aprile dal civ. 22: senso unico di marcia verso viale Promessi Sposi;

– Via Trieste: obbligo di svolta a sinistra;

– Via Molini: obbligo di svolta a destra;

– Via Roma obbligo di proseguire verso il centro oppure di svoltare a destra verso

Viale Promessi Sposi.