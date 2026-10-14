Lecco terza in Italia per denunce agli under 18: “Serve una rete educativa”

Il Comune punta a contrastare il disagio giovanile rafforzando sia la rete educativa sia il presidio delle aree sensibili della città

Boscagli: “Intercettare i ragazzi fragili prima che sia troppo tardi”

LECCO – Lecco è la terza provincia italiana per numero di denunce a carico di under 18 (7,7% sul totale delle denunce presentate nel 2025), secondo l’indagine del Sole 24 Ore basata sui dati ministeriali relativi allo scorso anno. Un dato che riporta al centro dell’attenzione il tema della criminalità giovanile e del disagio tra i più giovani, una questione che riguarda anche il capoluogo, dove negli ultimi mesi non sono mancati episodi di violenza, l’ultimo balzato agli onori della cronaca il violento pestaggio di uno studente all’esterno dell’istituto Badoni, compiuto da due minorenni poi denunciati.

“Si tratta di dati provinciali, ma rappresentano una delle situazioni più preoccupanti che denunciamo da anni“, commenta il sindaco di Lecco Filippo Boscagli. “Balzano agli onori della cronaca pochi episodi, perché finiscono sui social, ma lontano dai riflettori del web accadono centinaia di situazioni simili. E’ un dato di fatto che, anche a Lecco, gli eventi criminali coinvolgono troppo spesso ragazzi e tutti siamo chiamati a farcene carico”.

Per il primo cittadino, la risposta non può limitarsi al controllo del territorio, ma deve coinvolgere l’intera comunità educante. “Il tema è avere una rete che funzioni: istituzioni, scuole, famiglie, forze dell’ordine e associazioni devono lavorare, ognuno nella propria responsabilità, per rafforzare la rete educativa della comunità”.

Educatori di strada e progetti nelle scuole

Tra gli strumenti messi in campo dal Comune ci sono gli educatori di strada, avviati in via sperimentale al parco Eunice Kennedy. Si tratta di figure che entrano in contatto direttamente con i ragazzi nei luoghi di ritrovo, costruiscono relazioni di fiducia e cercano di intercettare situazioni di disagio, facendo anche da ponte tra i giovani, le famiglie e i servizi educativi e sociali del territorio. Un primo intervento che l’amministrazione intende sviluppare ulteriormente, anche attraverso il confronto con Regione Lombardia. “Gli educatori di strada sono soltanto una delle azioni da mettere in campo, perché c’è molto altro da fare”, sottolinea Boscagli.

Il Comune sta lavorando anche sul fronte scolastico, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e intercettare i segnali di disagio prima che possano trasformarsi in comportamenti devianti. In questo percorso si inserisce il progetto sulla legalità “Falcone e Borsellino”, ente capofila l’istituto Bachelet di Oggiono, con il quale il Comune di Lecco sottoscriverà un accordo insieme ad altri cinque Comuni. L’iniziativa prevede attività rivolte agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori.

“Abbiamo incontrato i dirigenti scolastici e stiamo lavorando per costruire interventi condivisi. La prevenzione deve partire dai ragazzi, dai loro contesti di vita e dalla capacità di offrire punti di riferimento” spiega il sindaco.

Più controlli nelle aree sensibili della città

Accanto al lavoro educativo, l’amministrazione punta a rafforzare anche il presidio del territorio. In questo ambito rientrano il ruolo della Polizia locale, la collaborazione con le forze dell’ordine e il ricorso ai sistemi di videosorveglianza.

Le aree da monitorare, precisa Boscagli, non sono soltanto quelle della stazione ferroviaria dove attualmente è in vigore la zona rossa. L’attenzione riguarda anche i parchi cittadini, il lungolago, alcune zone lungo il fiume e l’area delle Meridiane. Sul fronte della sicurezza resta inoltre sul tavolo del Ministero la richiesta, già sottoscritta, per l’impiego a Lecco dei militari nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

L’obiettivo è quindi intervenire su più livelli, combinando presenza sul territorio e azioni di prevenzione. “Sicurezza e prevenzione devono poter convivere”, afferma il sindaco, assicurando che il Comune, “fin dove ne ha gli strumenti, sarà sempre in prima fila in questa battaglia”.

“Intercettare i ragazzi fragili prima che sia troppo tardi”

Il punto centrale, per Boscagli, resta la capacità di raggiungere i giovani più esposti al rischio di devianza prima che la situazione degeneri. Gli educatori e i progetti nelle scuole dovrebbero servire proprio a questo: costruire relazioni, individuare situazioni di fragilità e offrire alternative concrete a chi rischia di imboccare una strada sbagliata.

Un lavoro che, nelle intenzioni dell’amministrazione, deve procedere parallelamente all’azione delle forze dell’ordine e all’applicazione delle regole.

“L’obiettivo educativo di tutta la comunità, a tutti i suoi livelli, è intercettare i ragazzi più fragili prima della devianza e offrire loro un luogo alternativo. Poi è chiaro che ognuno ha il libero arbitrio: chi sceglie di continuare sulla strada sbagliata è giusto che ne paghi le conseguenze. In questi casi la repressione è fondamentale”.