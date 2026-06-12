Lecco, test alle comunicazioni d’emergenza con la 500ª esercitazione della Rete Zamberletti

Le prove di sintonia si sono svolte giovedì 11 giugno nell’ambito dell’esercitazione organizzata dall’Associazione Radioamatori Italiani

Il prefetto Paolo Ponta ha incontrato i volontari lecchesi Marco Citterio, Cesare Colombo e Gabriele Lazzeri, ringraziandoli per il servizio reso alla collettività

LECCO – Anche la sala radio della Prefettura di Lecco ha partecipato alla 500ª esercitazione per la verifica delle apparecchiature radio “Rete Zamberletti”, con una prova di sintonia svolta nella serata di giovedì 11 giugno sulla frequenza Khz-6.990,0-LSB.

La “Rete Zamberletti” è una storica infrastruttura di emergenza basata sui collegamenti a onde corte, nata nel 1980 dopo il terremoto dell’Irpinia e intitolata al suo fondatore, l’onorevole Giuseppe Zamberletti, figura di riferimento della Protezione Civile italiana. Il sistema è stato progettato per garantire le comunicazioni necessarie al coordinamento dei soccorsi anche in caso di collasso dei tradizionali mezzi di collegamento a seguito di calamità naturali, assicurando la circolazione tempestiva delle informazioni all’interno del sistema multilivello di Protezione Civile.

La 500ª esercitazione, organizzata dall’Associazione Radioamatori Italiani, ha coinvolto tutte le Prefetture italiane. Una prima prova, con un numero limitato di partecipanti, si era svolta il 26 maggio in occasione del convegno sulle radiocomunicazioni alternative d’emergenza organizzato dalla Prefettura di Varese, mentre la seconda fase dell’11 giugno è stata estesa ai restanti Uffici territoriali di Governo.

Alle attività hanno preso parte anche il Dipartimento della Protezione Civile, l’Unità navale della Marina Militare e la Repubblica di San Marino, con l’interessamento della Presidenza dell’Associazione Radioamatori Italiani.

Nel corso delle prove svolte a Lecco, il prefetto Paolo Ponta ha voluto incontrare personalmente i volontari dell’Associazione Radioamatori Italiani di Lecco presenti nella sala radio della Prefettura, Marco Citterio, Cesare Colombo e Gabriele Lazzeri. Dopo aver assistito alle prove di sintonia, il rappresentante del Governo ha voluto ringraziarli per il servizio svolto a favore dell’intera collettività, sottolineando l’importanza del ruolo ricoperto dai radioamatori nell’ambito del sistema di Protezione Civile.