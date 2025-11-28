Lecco, torna il Calendario del Natale 2025

Vite, gesti e storie di uomini e donne che seminano fratellanza e speranza raccontati dagli studenti del Bertacchi

Dal 1° dicembre sarà disponibile online il primo racconto natalizio dedicato al tema della pace

LECCO – Sul sito del Comune di Lecco sarà disponibile a partire dal 1° dicembre la sesta edizione del Calendario del Natale, composta da 25 racconti ispirati al tema della pace.

Ogni casella nasconde “un dono di pace”: storie di uomini e donne che, con le loro scelte e il loro impegno, hanno seminato fratellanza, solidarietà e speranza in diverse parti del mondo. Non si tratta solo di figure celebri, ma anche di persone meno conosciute che, con gesti semplici e quotidiani, dimostrano come ognuno possa diventare portatore di pace nella propria vita e nella propria comunità.

I racconti sono stati realizzati dagli studenti delle classi 2ASUL e 2BSUL del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Bertacchi, guidati dalla professoressa Giulia Colombo. Hanno saputo trasformare le vite e le idee di questi protagonisti in testi pensati per i bambini, ma in grado di emozionare e coinvolgere anche gli adulti.

Ogni storia è accompagnata da infografiche e piccole “call to action” che invitano i lettori a riflettere e a tradurre la pace in gesti concreti nella vita di tutti i giorni.

“Questo calendario invita a trasformare la nostra vita in gesti di pace. La nostra quotidianità è densa di parole e di gesti: ascoltando le storie di questi uomini e di queste donne, proviamo a seguire il loro esempio e a trasformarlo in realtà nella nostra vita – continua Stefani Valsecchi, assessora alla Famiglia e alle politiche giovanili – È l’occasione per riscoprire la gratuità del dono, la cura per il prossimo e la luce che può nascere anche dalle piccole cose”.

“Se la pace è un orizzonte da costruire, il Natale ce ne ricorda il cuore: fare spazio all’altro, scegliere la gratuità, coltivare la solidarietà quotidiana. Un grazie speciale alle ragazze e ai ragazzi dell’Istituto Bertacchi per essersi messi in gioco e per aver partecipato alla vita della comunità con il loro contributo” aggiunge Valsecchi.

Il Calendario sarà presentato il 4 dicembre durante la Commissione IV, in sala consiliare, alla presenza delle professoresse e degli studenti del Bertacchi coinvolti nel progetto.