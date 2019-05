Tra le novità della nova edizione ci sarà anche l’hamburger di canguro

La manifestazione gastronomica internazionale si terrà dal 17 al 19 maggio sul lungolago di Lecco

LECCO- Torna a Lecco l’appuntamento con il Mercato Europeo, l’ormai tradizionale rassegna di prodotti gastronomici italiani e internazionali giunta alla sua nona edizione, che si terrà dal 17 maggio al 19 aprile.

Piazza Cermenati e il lungolago saranno allestiti con le stand provenienti dall’Italia e dall’estero, che proporranno prodotti tipici e menù per tutti i gusti, dalla carne ai dolci, dalle birre ai vini. Accanto a questi stand saranno presenti bancarelle le dedicate all’artigianato e all’oggettistica locale dei paesi espositori.

Quest’anno le nazioni europee presenti saranno quindici, tredici le regioni italiane, per la Lombardia oltre ai piatti nostrani lecchesi e valtellinesi con i tradizionali sciat e pizzoccheri ci saranno le specialità di Bergamo, Brescia e Cremona, con i loro formaggi e salumi.

Le novità per questa nona edizione della manifestazione organizzata da Promozioni Confesercenti e patrocinata dal Comune di Lecco saranno l’hamburger di canguro, il torrone sardo e la cucina del Salento con le orecchiette e il pasticciotto pugliese.

Una manifestazione di richiamo per i cittadini e i turisti e una vetrina per la città, che offre una vera e propria festa del gusto in grado di animare il lungolago cittadino venerdì e sabato dalle 9 alle 24, domenica dalle 9 alle 20.

“Anche quest’anno l’evento, tra tradizione e innovazione, si caratterizza per una grande e variegata partecipazione lato espositori – sottolinea l’assessore al turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina, che sarà presente al taglio del nastro del Mercato Europeo previsto per venerdì 17 maggio alle 12 in piazza Cermenati -, per un’offerta davvero in grado di soddisfare i gusti più diversi e di colorare con i suoi sapori, i suoi profumi e i suoi numerosi frequentatori il nostro bel lungolago”.

“Il Mercato Europeo è oramai una bella e consolidata tradizione – sottolinea il presidente di promozioni Confesercenti Giulio Zambelli -. È una grande soddisfazione portare a Lecco una manifestazione che attira più di 30.000 persone in città durante i 3 giorni. Il Mercato Europeo ha caratteristiche uniche: propone prodotti di qualità accompagnati da tanta allegria, stile gradevole e grande rispetto per la bellezza di Lecco. La gente lo ha capito e ci premia ogni anno. Lo dicono i numeri, che confermano ogni volta l’importanza dell’indotto, con alberghi pieni e numerose presenze di turisti, che vengono apposta anche dall’estero per gustarsi i piatti e l’atmosfera della rassegna”.