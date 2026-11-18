Taglio del nastro alle 15, esibizioni sul ghiaccio e musica gospel per dare il via alla stagione

Confermata la pista coperta da 800 metri quadrati con eventi, promozioni e agevolazioni per scuole e residenti

LECCO – Piazza Garibaldi si prepara a trasformarsi nuovamente in una grande distesa di ghiaccio. Sabato 21 novembre, alle ore 15, sarà inaugurata ufficialmente la Pista di Pattinaggio XXL di Lecco, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, che anche quest’anno accompagnerà residenti e visitatori durante le festività e per tutto il mese di gennaio.

A segnare l’inizio della stagione sarà il tradizionale taglio del nastro, seguito da un’esibizione di pattinatori e pattinatrici professionisti, che si esibiranno sulle note della Free Gospel Band. Un pomeriggio di spettacolo e musica per dare il benvenuto alla nuova stagione invernale.

La pista, che si estende su una superficie di circa 800 metri quadrati, sarà ancora una volta completamente coperta, consentendo di pattinare anche nelle giornate di pioggia o maltempo. Una caratteristica che negli ultimi anni ha contribuito a rendere l’impianto un punto di riferimento per il divertimento invernale nel centro cittadino.

“Siamo felici di tornare a Lecco con la nostra pista di pattinaggio, una delle più grandi del territorio lombardo, e di offrire alla città un luogo di incontro e divertimento durante il periodo invernale – afferma Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL –. Anche quest’anno, oltre alla possibilità di pattinare, abbiamo previsto un calendario di appuntamenti che animeranno piazza Garibaldi con momenti di condivisione per cittadini e turisti”.

Oltre alle dimensioni, l’impianto punta su una serie di accorgimenti pensati per rendere più coinvolgente l’esperienza sul ghiaccio. La copertura integrale permette di utilizzare la struttura indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, mentre gli addobbi natalizi e il sistema di illuminazione a LED di ultima generazione contribuiranno a creare l’atmosfera delle feste, con giochi di luce e una maggiore attenzione ai consumi energetici.

Tra le particolarità della pista figura anche un ledwall integrato, sul quale i pattinatori potranno rivedere le proprie evoluzioni grazie a una GoPro messa a disposizione dai gestori. Non mancheranno inoltre gli appuntamenti collaterali che, nel corso della stagione 2026/2027, animeranno piazza Garibaldi. Il calendario completo sarà presentato in occasione dell’inaugurazione e aggiornato nei giorni successivi.

Anche quest’anno il ritorno della pista si lega alle attività commerciali cittadine attraverso l’iniziativa “Shopping & Pattinaggio”, pensata per incentivare gli acquisti nei negozi di Lecco durante il periodo natalizio. Dal 21 novembre al 24 dicembre 2026, chi effettuerà acquisti nei negozi della città potrà usufruire di uno sconto del 30% sul biglietto d’ingresso alla pista.

Per ottenere l’agevolazione sarà necessario presentare uno scontrino unico di almeno 50 euro, relativo a un acquisto effettuato nella stessa giornata. L’iniziativa vuole così creare un collegamento tra lo shopping natalizio e le occasioni di svago offerte dal centro, invitando cittadini e visitatori a vivere piazza Garibaldi e le vie circostanti anche durante i mesi più freddi.

Orari, prezzi e agevolazioni: tutte le informazioni

La Pista di Pattinaggio XXL resterà aperta fino alla fine di gennaio 2027, con orari differenziati tra giorni feriali e festivi. Dal lunedì al venerdì l’apertura sarà prevista dalle 15.30 alle 22, mentre nei giorni festivi e prefestivi sarà possibile pattinare dalle 10.30 alle 23. Durante le festività natalizie sarà inoltre garantita l’apertura continuata dalle 10.30 alle 23.

Il biglietto d’ingresso costa 11 euro, mentre per i bambini fino a 1,20 metri di altezza è prevista una tariffa ridotta di 8 euro. Ogni ingresso comprende il noleggio dei pattini e consente di rimanere sul ghiaccio per un massimo di un’ora. Il prezzo resta invariato anche per chi utilizza pattini propri. Per i più piccoli sarà disponibile il tradizionale pinguino di supporto, noleggiabile al costo di 4 euro, con un’ulteriore cauzione di 1 euro che verrà restituita alla riconsegna.

Particolare attenzione è riservata anche alle scuole, che potranno accedere alla pista durante le mattine dei giorni feriali con una tariffa agevolata di 5 euro per alunno. Per i residenti nel Comune di Lecco è invece previsto un beneficio aggiuntivo: 15 minuti di pattinaggio in più rispetto alla durata ordinaria dell’ingresso.

Con il ritorno della pista, piazza Garibaldi si prepara dunque a diventare nuovamente uno dei luoghi simbolo delle festività lecchesi. Tra pattini, musica, luci e iniziative dedicate a tutte le età, il ghiaccio tornerà ad animare il centro cittadino, offrendo un’occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche ora insieme nel cuore di Lecco.