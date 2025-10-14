Lecco. Torna la quarta edizione del bando “Util’Autunno”

Un progetto di utilità sociale per i giovani della Valle San Martino

Bando per i giovani nati tra il 2007 e 2011

LECCO – Nell’ambito del progetto IANG – Insieme Ai Nostri Giovani, sostenuto dall’Ambito Territoriale di Lecco, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, dall’Impresa Sociale Girasole, dai Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago e dalla Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, viene proposto, per il quarto anno consecutivo, il bando “Util’Autunno”.

Questa iniziativa, organizzata in collaborazione con Living Land, coinvolgerà due gruppi di otto giovani ciascuno, che parteciperanno, per sei mercoledì consecutivi dalle 15 alle 18, a diverse attività di utilità sociale, sempre sotto la guida di un tutor.

Il primo gruppo sarà attivo nei Comuni di Garlate, Olginate e Valgreghentino, mentre il secondo gruppo opererà nei Comuni di Calolziocorte e Vercurago. I partecipanti svolgeranno diverse attività di manutenzione di spazi pubblici, servizi in biblioteca, animazione per bambini, ragazzi, anziani e persone con disabilità, collaborazione nella realizzazione di eventi comunali e attività artistiche, sportive e di cucina finalizzate al recupero di cibo in scadenza.

I giovani avranno inoltre l’opportunità di collaborare con diverse associazioni e realtà locali, tra cui: Associazione Anziani di Calolziocorte – AVAC, Associazione L’Abbraccio di Vercurago, Biblioteca di Olginate, Cooperativa Il Grigio di Calolziocorte, Pro Loco di Valgreghentino, progetto Fuoriclasse, Sbanda Brianza, Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) di Calolziocorte, Spazio Attivo Over 60 Vivamente di Valgreghentino, Museo della Seta Abegg di Garlate e Associazione Spazio Condiviso.

Le attività si svolgeranno dal 5 novembre al 10 dicembre e, al termine del percorso, ogni partecipante riceverà un buono acquisto del valore di 100 euro, utilizzabile presso le realtà commerciali del territorio. È previsto inoltre il riconoscimento dei crediti scolastici.

Possono partecipare all’iniziativa i giovani nati tra il 2007 e il 2011, residenti in uno dei Comuni del polo Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago).

Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online disponibile sul sito www.livingland.info entro il 26 ottobre.