Lecco. Tornano gli appuntamenti di “Dentro il Parco”

Escursioni alla scoperta delle meraviglie del territorio

Torna anche l’evento “Il Cielo del Parco”

LECCO – Storia, cultura e bellezze naturali offrono numerose opportunità per vivere appieno il territorio del Parco. Dalla città di Monza fino ai laghi di Pusiano, Alserio e Montorfano, il Parco Regionale della Valle del Lambro regala paesaggi diversi e luoghi spesso nascosti o poco conosciuti della Brianza.

Con l’arrivo della stagione più mite, riprende la programmazione delle attività gratuite proposte ogni anno dall’Ente Parco, con l’obiettivo di offrire opportunità di conoscenza e svago. Due i principali cicli di eventi in partenza: “Dentro il Parco” e “Il Cielo del Parco”. Le proposte per il 2025 sono ricche e variegate: escursioni a piedi o in bicicletta, picnic, panorami mozzafiato, astronomia, trekking, arte, storia, e la possibilità di esplorare cascine, dighe, laghi e, naturalmente, il fiume Lambro.

Marco Ciceri, presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro, dichiara: “Il nostro Parco ha infinite sfaccettature, è un paesaggio sensoriale, storico, culturale, turistico, infrastrutturale, fluviale e tanto altro ancora. Alle imprescindibili azioni di salvaguardia, si uniscono interventi che puntano costantemente alla sua valorizzazione, anche con una promozione finalizzata al suo utilizzo come risorsa a vocazione divulgativa e turistica”.

“Con una programmazione così ricca, estesa territorialmente e diversificata, l’obiettivo dell’Ente Parco è quello di favorire sempre di più una fruizione esperienziale, sostenibile e di qualità – continua Marco Ciceri – Lo scorso anno sono stati circa 2.500 i partecipanti a tutte le nostre iniziative dedicate a bambini e adulti. Un numero davvero significativo, che ci auguriamo di poter incrementare ulteriormente”.

“La disponibilità e la passione per il Parco delle nostre Guardie ecologiche volontarie e la collaborazione proficua con tante realtà associative del territorio ci permettono ancora una volta di dare vita a un calendario di appuntamenti che ci accompagnerà per otto mesi, per condividere un Parco vivo e attrattivo” sottolinea Marco Ciceri.

Oltre 20 appuntamenti per scoprire le meraviglie del Parco, guidati dalla passione delle Guardie Ecologiche Volontarie. Le GEv accompagneranno bambini e adulti in un viaggio alla scoperta dei tesori naturali del territorio, con eventi che si svolgeranno da marzo a ottobre in luoghi di tre province: Monza e Brianza, Lecco e Como.

Le escursioni si terranno, come di consueto, la domenica, con alcune eccezioni infrasettimanali notturne, e offriranno l’opportunità di esplorare il territorio alla scoperta di angoli nascosti, storie e particolarità. Le uscite, della durata variabile tra le 2 e le 4 ore, si svolgeranno generalmente al mattino e prevedono spostamenti a piedi o in bicicletta. In alcune occasioni, le GEv saranno affiancate da esperti esterni per arricchire ulteriormente l’esperienza.

Si inizia domenica 2 marzo con un classico appuntamento dedicato alla primavera, in particolare ai fiori, che simboleggiano il lento risveglio della natura dopo l’inverno, nella suggestiva Valle del Rio Pegorino a Canonica Lambro (Triuggio).

Tra le novità in programma, gli appassionati potranno percorrere 12 chilometri di mini-trekking tra Briosco, Renate, Veduggio con Colzano e Besana Brianza, alla scoperta della ferrovia scomparsa e di un ex bacino lacuale. Domenica 15 giugno, invece, le GEv guideranno alla scoperta della Chiesa-museo di Santa Maria Assunta a Rancate di Triuggio, dove sono conservati pregiati affreschi di Andrea Appiani (1785) e Bartolomeo Roverio (1618).

Domenica 29 giugno sarà dedicata a Giovanni Segantini, uno dei massimi esponenti del Divisionismo, che scelse la Brianza come sua musa per catturare la luce nei suoi dipinti. L’itinerario si snoderà nella suggestiva valle della Bevera, a Veduggio. In autunno, invece, a Giussano si terrà una passeggiata narrante al Laghetto, un affascinante percorso tra cascine, fontanili e massi erratici.

Una delle sezioni più apprezzate della programmazione è quella dedicata al mondo animale. Per il 2025, vista la grande partecipazione degli scorsi anni, l’Ente Parco ha deciso di offrire ben sei serate, tra Monza e Triuggio, dedicate all’osservazione delle lucciole, con escursioni di due ore ciascuna.

A Usmate Velate, invece, è in programma un appuntamento speciale dedicato ai pipistrelli, in località Cassinetta. L’escursione notturna di tre ore si snoderà tra i campi e i boschi dei Colli Briantei, offrendo un’opportunità unica di esplorare il mondo di questi mammiferi, grazie all’uso di torce e strumenti bio-acustici.

Quattro appuntamenti per scoprire i rapaci notturni, tra il Parco di Monza e la Canonica di Triuggio. Le escursioni, della durata di due ore, offriranno un’opportunità di avvicinarsi a questi misteriosi predatori notturni.

Tutte le attività di “Dentro il Parco” sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione compilando il form disponibile sul sito ufficiale del Parco: www.parcovallelambro.it/eventi.

Tornano anche le osservazioni astronomiche in luoghi speciali, ideali per scrutare il cielo. Il ciclo prevede sei serate tra l’Oasi di Baggero a Merone (Como), un angolo particolarmente buio della Brianza, e il Lago di Alserio (Como).

In collaborazione con il Circolo Astrofili La Famiglia Adams, il Gruppo Amici del Cielo di Barzago (LC), il Gruppo Astrofili di Villasanta (MB) e il Gruppo Astrofili di Trezzano (MI), il Parco guiderà i partecipanti alla scoperta delle meraviglie celesti. Si vivranno esperienze uniche, come l’osservazione in barca durante una notte di Luna quasi piena, l’eclissi totale e lo spettacolo dello sciame delle Geminidi, che culminerà in un suggestivo 13 dicembre a Baggero.

Le attività sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione. Ogni incontro prevede un’introduzione teorica sull’argomento, utile per prepararsi all’osservazione al telescopio, che sarà guidata da esperti. La durata complessiva è di circa due ore e mezza.

È in fase di definizione anche la programmazione di “Bimbi al Parco”, un ciclo di letture animate per i più piccoli, incentrato sulla natura e i suoi ambienti, seguito da laboratori creativi.

Inoltre, sono previsti gli “Itinerari nel Parco – viaggio nella Brianza più autentica”, che, attraverso facili passeggiate narrate a tema ambientale e culturale, permetteranno di scoprire storie, racconti popolari e leggende legate alle tradizioni locali.

Il calendario di “Dentro il Parco” nel dettaglio:

Le escursioni

Domenica 2 marzo, ore 9 – Canonica Lambro (Triuggio). Fiori di primavera nella valle del Pegorino. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 17 febbraio.

Domenica 16 marzo, ore 9 – Costa Masnaga. Il torrente Bevera, il Parco di Brenno e la Torre di Camisasca. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 3 marzo.

Domenica 30 marzo, ore 9 – Besana Brianza. Con l’Associazione Amici della Valletta a Monticello, una finestra sulla Brianza: agricoltura, arte, ampi panorami. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 17 marzo.

Domenica 6 aprile, ore 9.45 – Monza. In bici nel Parco di Monza. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 24 marzo.

Domenica 13 aprile, ore 9 – Alserio. Il lago di Alserio e il bosco della Buerga con picnic a Casin del Lago. Durata 6h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 31 marzo.

Domenica 11 maggio, ore 9 – Bosisio Parini. Sul lago di Pusiano col battello, pranzo al sacco e visita naturalistica della collina di Eupilio. Durata 8h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 28 aprile.

Domenica 1 giugno, ore 9 – Agliate di Carate Brianza. La Basilica, il Battistero e le Grotte di Realdino. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 19 maggio.

Domenica 8 giugno, ore 9 – Briosco. Minitrekking: 12 Km fra i comuni di Briosco, Renate, Veduggio con Colzano e Besana B.za, sulle tracce della ferrovia scomparsa e del lago che non c’è più. Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 26 maggio.

Domenica 15 giugno, ore 9 – Rancate di Triuggio. La Chiesa-museo di Santa Maria Assunta e la valle del torrente Brovada. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 3 giugno.

Domenica 22 giugno, ore 9 – Casatenovo. Con l’Associazione Colli Briantei, alla scoperta della Valle Nava tra PLIS Colli Briantei e Parco del Curone. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 9 giugno.

Domenica 29 giugno, ore 9 – Veduggio con Colzano. Ricordo di Giovanni Segantini e la valle della Bevera. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 16 giugno.

Domenica 7 settembre, ore 9 – Inverigo. Arte, storia e natura. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 25 agosto.

Domenica 14 settembre, ore 9 – Fornaci di Inverigo. Terra, Fuoco e Acqua: gli Stagni della Fornacetta, la Fornace Artistica, il Lambro e la Diga di Inverigo. Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 1 settembre.

Domenica 28 settembre, ore 9 – Montorfano. Un monte, un lago, un paese e un po’ di storia. Durata 3h 30’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 15 settembre.

Domenica 12 ottobre, ore 14 – Giussano. Passeggiata narrante al Laghetto tra cascine, fontanili e massi erratici. Durata 4h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 29 settembre.

Ascoltando i rapaci notturni

Venerdì 4 aprile. Canonica di Triuggio, ore 21. Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 24 marzo.

Venerdì 25 aprile. Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 14 aprile. Parco di Monza, ore 21.

Venerdì 11 aprile. Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 31 marzo.

Venerdì 9 maggio. Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 28 aprile.

Serata con le lucciole

Venerdì 16, sabato 17 e venerdì 23 maggio. Parco di Monza, ore 21. Inserite nell’iniziativa regionale BIOBLITZ, ESPLORATORI DI BIODIVERSITÀ. Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 5 maggio.

Venerdì 30, sabato 31 maggio e venerdì 6 giugno. Rancate di Triuggio, ore 21. Durata 2h. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 19 maggio.

Serata con i pipistrelli

Usmate Velate – Loc. Cassinetta, ore 20. Sabato 24 maggio. Durata 3h’. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 12 maggio.

Il calendario di “Il Cielo del Parco” nel dettaglio:

Sabato 1 marzo, ore 18.00 – Oasi di Baggero, Merone. I CINQUE PIANETI – PIÙ DUE – DEL PRIMO MARZO. Quasi tutti i pianeti visibili a occhio nudo, Mercurio compreso, nella stessa sera. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 17 febbraio.

Sabato 3 maggio, ore 20.30 – Oasi di Baggero, Merone. L’ARGENTO, IL RAME E IL PRESEPE. Congiunzione tra Luna e Marte. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 22 aprile.

Domenica 8 giugno ore 21.30 – Alserio. SUL LAGO ARGENTATO. Osservazione ed escursione in barca in una notte di Luna quasi piena. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 26 maggio.

Domenica 7 settembre ore 19.30 – Alserio. DOV’ERA LA LUNA?. Eclissi totale lunare. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 25 agosto.

Domenica 5 ottobre ore 20.30 – Oasi di Baggero, Merone. SIGNORI, SI CHIUDE (GLI ANELLI). Saturno e la luna. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 22 settembre.

Sabato 13 dicembre ore 21.00 – Oasi di Baggero, Merone. SCINTILLE CELESTI. Lo sciame di stelle cadenti delle Geminidi. Iscrizioni dalle ore 9.30 del 1 dicembre.

Per tutte le informazioni dettagliate, è possibile consultare il sito alla pagina “Eventi nel Parco” www.parcovallelambro.it/eventi, dove si trovano i form per le iscrizioni a ciascun evento.