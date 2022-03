Lecco: torneo di burraco pro Telethon il 9 aprile

Appuntamento alla parrocchia di San Francesco

Iscrizioni aperte per il torneo di burraco

LECCO – Contribuire alla ricerca scientifica giocando semplicemente… a carte. E’ in programma sabato 9 aprile alle 20.30 nel salone della parrocchia di San Francesco (piazza Cappuccini) il secondo torneo di burraco San Nicolò città di Lecco edizione di Pasqua 2022. Un appuntamento, quello promosso dal coordinamento provinciale di Lecco per Fondazione Telethon, portando avanti la consueta campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per finanziare la ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche rare. Un’iniziativa quindi che nasce per donare una speranza forte a tutti gli ammalati di una malattia genetica. Il torneo è stato organizzato grazie alla collaborazione con LTM Lecchese Turismo Manifestazioni, Icam e il sindacato pensionato Spi Cgil. “Si ringraziano per la loro generosità, la parrocchia San Francesco per la messa a disposizione della sala, l’arbitro Antonella, gli sponsor e quanti hanno contribuiranno alla buona riuscita del torneo” precisano gli organizzatori. Entrata con green pass. Iscrizione 10 euro con ricchi premi per i vincitori. Per le iscrizioni: telefonare a Renato: 3497837200, Abele 3335864340, Antonella 3356648674-Sergio 3357421775 – chiusura adesioni la sera del 08 aprile.