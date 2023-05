Lecco turistica: le prime esperienze di giugno

Gli appuntamenti nel catalogo di primavera Lecco Land of colors per il fine settimana

Le proposte per questo fine settimana

LECCO – Le proposte del mese di giugno partono venerdì 2 alle 18.30 con un’escursione (per tutti) in kayak da Valmadrera, costeggiando la rocca di Malgrate, sino ad arrivare in località Pradello, per l’aperitivo e il successivo rientro a Parè, mentre nel corso della mattinata di sabato 3 si terrà l’impegnativa salita della ferrata Gamma 2, che si sviluppa lungo le rocce e le creste del Dente del Resegone. Sempre sabato, alle 9.45, sarà possibile partecipare alla visita guidata alla scoperta del centro di Lecco, con i suoi monumenti e le sue sculture che arricchiscono piazze e lungolago e con la conclusiva tradizionale salita al campanile della basilica di San Nicolò per guardare dall’alto la città e il lago.

Domenica 4 giugno alle 8.30, a partire dalla spiaggetta di San Nicolò, sarà la volta delle lezioni di wing sul lago: apprendimento delle posture base e delle manovre per volare sul lago e, a seguire, uscita in acqua, per metterle in pratica. A partire dalla medesima location, ma dalle 10, si terranno invece le lezioni di windsurf sul lago. In programma infine, per la domenica mattina a partire dal piazzale della funivia per i Piani d’Erna, anche un evento tutto dedicato ai bambini: un’escursione lungo il “sentiero dei gufi” alla scoperta di bellissimi scorci panoramici e interessanti aspetti del territorio e della sua fauna, sino ad arrivare al rifugio Stoppani per realizzare un “sasso gufo” ciascuno da conservare come ricordo.

Su leccotourism.it tutti gli altri eventi e appuntamenti, oltre agli aggiornamenti. Per maggiori informazioni sugli eventi e per le prenotazioni obbligatorie è necessario contattare l’Infopoint di piazza XX Settembre telefonando allo 0341 481485 o scrivendo a infopointlecco@comune.lecco.it.