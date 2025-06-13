Un incontro dedicato a come mantenere le gambe leggere e in forma durante l’estate

L’iniziativa si svolgerà mercoledì 18 giugno alle 18.45

LECCO – Ultimo appuntamento della stagione con i Tè della Salute di SYNLAB: un incontro dedicato a come mantenere le gambe leggere e in forma durante l’estate. L’evento, intitolato “Addio al gonfiore: consigli per gambe leggere in estate”, si terrà mercoledì 18 giugno alle ore 18:45 presso il Poliambulatorio SYNLAB San Nicolò di Lecco, in corso Carlo Alberto 78.

“L’estate è sinonimo di sole, leggerezza e movimento, ma può portare con sé anche gonfiore, pesantezza e senso di fastidio alle gambe, sintomi che possono influire sul benessere quotidiano – proseguono gli organizzatori dell’iniziativa – Durante l’incontro approfondiremo le cause di questi disturbi, le strategie di prevenzione e i rimedi più efficaci, insieme a buone abitudini quotidiane utili per alleviare il disagio e migliorare la qualità della vita”.

“Ad accompagnarci nell’approfondimento del tema saranno gli specialisti di SYNLAB San Nicolò Lecco: la dott.ssa Simona Moscheni, medico fisiatra, e il dott. Fabio Tagliabue, specialista in chirurgia vascolare e angiologia. Durante l’incontro sarà dato ampio spazio alle domande del pubblico e alla condivisione di esperienze” spiegano gli organizzatori.

Anche questo appuntamento rientra nella programmazione di “SYNLAB – La Salute in un Talk”, la rassegna di incontri aperti al pubblico promossa da SYNLAB su tutto il territorio nazionale.

La partecipazione è gratuita ed è necessario iscriversi compilando il Google Form a questo link oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: eventi.sannicolo@synlab.it