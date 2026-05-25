Lecco, un incontro pubblico sulla gestione della fragilità dell’anziano a casa

Martedì 26 maggio alla Casa della Carità un appuntamento gratuito rivolto a caregiver, familiari e operatori socio-sanitari

L’iniziativa promossa dall’Ambito Territoriale di Lecco e da L’Arcobaleno Cooperativa Sociale affronterà il tema delle dimissioni e dell’assistenza domiciliare

LECCO – Un incontro pubblico dedicato alla gestione della fragilità dell’anziano a casa, con particolare attenzione alle difficoltà che possono emergere dopo un ricovero ospedaliero o un peggioramento delle condizioni di salute. È l’iniziativa in programma martedì 26 maggio dalle 17 alle 19 alla Casa della Carità di Lecco, promossa dall’Ambito Territoriale di Lecco e da L’Arcobaleno Cooperativa Sociale.

L’appuntamento, a ingresso libero e senza obbligo di iscrizione, è rivolto a operatori socio-sanitari, caregiver, familiari e a tutte le persone coinvolte nella cura di anziani fragili. Al centro dell’incontro il tema del ritorno a casa dopo una degenza, spesso vissuto come un momento delicato sia per l’anziano sia per la famiglia, chiamata a gestire nuovi bisogni assistenziali e cambiamenti nella quotidianità.

A guidare l’incontro sarà Stefano Serenthà, medico geriatra e formatore, che offrirà indicazioni pratiche e spunti utili per affrontare il percorso di cura e organizzare al meglio l’assistenza quotidiana.

L’iniziativa rientra nel progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, attraverso il quale l’Ambito Territoriale di Lecco ha attivato il Servizio Dimissioni Protette Sociali con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il servizio punta ad accompagnare le persone non autosufficienti o fragili nel passaggio dalle strutture sanitarie al domicilio, favorendo una presa in carico integrata per prevenire ricoveri ripetuti e sostenere le famiglie nei momenti di maggiore vulnerabilità.