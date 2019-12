Lecco. Un Natale riciclato per il reparto scout Ripide Rapide

I ragazzi del gruppo scout Lecco 3 hanno utilizzato materiali riciclati

L’installazione è visitabile presso la sede in via Risorgimento, 62

LECCO – Il reparto Ripide Rapide del gruppo scout Lecco 3 ha realizzato, in vista del periodo natalizio, un albero di Natale e un presepe, utilizzando materiale riciclato per sensibilizzare le persone sul tema dell’inquinamento. Il materiale raccolto, a casa e in giro per la città, dai ragazzi e dalle ragazze (una trentina circa dai 12 ai 15 anni di età) è stato selezionato e lavato. L’installazione si trova presso la sede scout di via Risorgimento, 62 ed è visitabile in quattro pomeriggi (GUARDA IL VOLANTINO): 17-20-27 dicembre 2019 e 5 gennaio 2020.