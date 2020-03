Lecco, un numero telefonico dedicato agli anziani che vivono soli

Un numero telefonico dedicato agli over 75 soli

Il Comune contatta le persone anziane che vivono sole di cui ha un numero telefonico. In ogni caso è possibile chiamare lo 0341 481542.

LECCO – L’Amministrazione comunale di Lecco, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali, vuole dedicare particolare attenzione alle persone ultra-settantacinquenni sole e, quindi, potenzialmente più fragili. A tale proposito verranno contattate le persone che risultano vivere da sole e delle quali si ha un recapito telefonico.

In ogni caso, è possibile chiamare al numero telefonico 0341 481542 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30, mercoledì e giovedì fino alle 16.

Un operatore ascolterà le necessità e cercherà di trovare soluzioni. Gli interessati dovranno rivolgersi a questo numero solo nel caso in cui non avessero altri canali di supporto personale a cui far riferimento (familiari, amici, vicini di casa, ecc.), in modo da permettere al Comune di rispondere al meglio alle situazioni di reale bisogno.