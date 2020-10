Lecco. Un nuovo automezzo per il trasporto sociale donato all’Auser

La cerimonia di consegna e inaugurazione venerdì mattina presso la Casa della Solidarietà e della Terza Eta’

Il presidente Auser Dossi: “Mezzo fondamentale per il trasporto delle persone anziane e con fragilità”

LECCO – Un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto di persone anziane e con fragilità è stato inaugurato questa mattina presso la Casa della Solidarietà e della Terza Età di San Giovanni. Il mezzo, in uso all’Auser Provinciale ed acquistato grazie alle generose donazioni di aziende private, si aggiunge così ai già diversi veicoli utilizzati dall’Associazione.

“Un momento molto importante – ha commentato il presidente di Auser Claudio Dossi – questo mezzo sarà fondamentale per il trasporto e la mobilità delle persone più deboli. Per darvi un numero, lo scorso anno sulle strade della nostra Provincia i volontari Auser hanno percorso oltre 66 mila chilometri e anche quest’anno il servizio è stato importante per non dire essenziale. Durante la pandemia e il lockdown i volontari dell’Auser hanno fatto moltissimo. Siamo stati anche noi in trincea, senza fermarci, consegnando la spesa o i farmaci a domicilio. Questo dono è sicuramente un bellissimo riconoscimento da parte del territorio del nostro impegno per offrire supporto alle persone più fragili”. Il presidente ha quindi ringraziato le imprese sponsor, l’Ats, l’Asst e la Fondazione Comunitaria del Lecchese: “Ci hanno supportato anche donandoci i dispositivi di protezione individuale per consentirci di svolgere in sicurezza i nostri servizi”.

All’inaugurazione del nuovo veicolo era presente anche il sindaco Mauro Gattinoni: “E’ la mia prima inaugurazione ufficiale come sindaco, sono emozionato – ha commentato – durante la campagna elettorale ho avuto modo di confrontarmi a lungo con realtà come Auser: il nostro motto è sempre stato ‘cambiamo passo’, rispettando sempre quello di chi sta indietro. Oggi diamo un bel segnale, ringrazio le tante aziende del territorio lecchese che hanno contribuito a rendere possibile l’acquisto di questo mezzo, a dimostrazione che la comunità, che è ben più grande del Comune, sta insieme con tutte le sue anime. Un rinnovato ringraziamento infine ai volontari Auser che sono sempre al fianco dei più fragili e dei più bisognosi, senza lasciarli soli”.

Dopo la benedizione da parte di Don Claudio Maggioni del mezzo e dei volontari Auser, agli imprenditori che hanno sponsorizzato l’acquisto del veicolo è stata consegnata una pergamena di riconoscimento.

Infine il taglio del nastro, lasciato a Ilaria Cantù, utente Auser, la prima ad ‘inaugurare’ il mezzo tra gli applausi dei presenti.

Di seguito gli sponsor dell’iniziativa:

Utensileria Spreafico, Metallurgica Alta Brianza, Officine Riva, Effeitalia, Farmacia Maggianico Dott.ssa Fusi, S.E.I., Dinkle, Fade/Cea, P.S.R., Maggioni Giuseppe, Losa Pierluigi, Editoria Grafica Colombo, Beneri Spa, Solevista Sport, Elettrasystem, Sas, T.P.C.

GALLERIA FOTOGRAFICA