Lecco. Un nuovo cestino ‘intelligente’ sul lungolago

Installato sul lungolago un cestino con sensori e una pressa interna

E’ il primo ‘smart bin’. Avvisa quando è pieno e compatta i rifiuti per contenerne di più

LECCO – Novità sul lungolago: è entrato in funzione oggi il primo “smart bin”, un cestino ‘intelligente’ dotato di sensori in grado di avvisare quando è colmo e necessario svuotarlo ma anche di una pressa per compattare i rifiuti al suo interno.

“Avviamo una sperimentazione di raccolta di rifiuti intelligente, capace di ottimizzare gli spazi dei contenitori grazie ai sensori e alla pressa automatica, alimentata esclusivamente a energia solare – spiega Renata Zuffi, assessora Ambiente Comune di Lecco – La collaborazione con Silea per questo progetto ci consentirà di raccogliere dati importanti sul loro utilizzo, attraverso le notifiche che i contenitori invieranno agli operatori preposti. Utilizzare la tecnologia per questo scopo permetterà, inoltre, di sapere quando devono essere svuotati e consultare dati statistici come il livello di cariche e il numero di svuotamenti in un dato periodo di temporale”.

“Oggi abbiamo attivato sul lungolago di Lecco il primo “smart bin” dell’intera Provincia – spiega Pietro Antonio D’Alema, direttore di Silea – Si tratta di un cestino dotato di pressa per la compattazione dei rifiuti e di un sistema di notifica che avvisa gli operatori quando il contenitore è pieno, così da provvedere prontamente allo svuotamento. La sua alimentazione è esclusivamente ad energia solare, grazie ai pannelli fotovoltaici di cui è dotato”.

“Si tratta – aggiunge – di una sperimentazione, pertanto abbiamo lo abbiamo posizionato uno dei punti più frequentati del lungolago: si tratta di un vero e proprio “stress-test” per verificare l’efficacia di questo tipo di soluzione. In futuro, la rete degli smart bin potrà così essere ulteriormente ampliata, tanto nella zona del centro storico, quanto nei rioni periferici dove, grazie al sistema di notifiche automatiche, potremo organizzare svuotamenti puntuali. Continua dunque l’impegno di Silea per introdurre nuove soluzioni tecnologiche per migliorare gli standard di pulizia sul territorio”.