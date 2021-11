Posizionato un igloo a forma di palla di Natale in piazza Diaz a Lecco

E’ parte di Luci su Lecco che da sabato porterà luci e colori per le vie del centro

LECCO – Una sfera natalizia fuori dal comune, in tutti i sensi: è la grande decorazione natalizia posizionata in piazza Diaz, proprio di fronte al municipio di Lecco, un igloo a forma di palla di Natale che si illuminerà di sera offrendo una cornice sicuramente suggestiva per gli amanti delle foto e dei selfie.

E’ una delle attrazioni, inedite, delle festività natalizie in città che da sabato entreranno nel vivo con l’inizio di “Luci su Lecco” , quindi con le proiezioni di colori e immagini, ispirate al natale ma anche ai Promessi Sposi e alla Divina Commedia, per le vie del centro storico.

Proprio questo sabato, 27 novembre, si accenderà lo spettacolo di luci quest’anno esteso anche a via Roma fino a piazza Manzoni e via Cavour fino a piazza Diaz, compreso il palazzo comunale.

