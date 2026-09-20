Lecco. Una serata per celebrare l’80° anniversario del voto delle donne in Italia

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Un dialogo aperto tra passato e presente per interrogarsi sul futuro della società insieme a Loredana Garlati

L’appuntamento culturale in programma per lunedì 6 ottobre alle ore 20:30

LECCO – In occasione dell’ottantesimo anniversario del primo voto delle donne in Italia, UDI LeccoUnione Donne in Italia, Telefono Donna Lecco e, con l’adesione della Tavola Lecchese per la Pace, promuovono una serata per entrare dentro la storia e ripercorrere il percorso che ha portato le donne ad avere riconosciuto il diritto di voto.

L’iniziativa “Il diritto di esserci, il voto alle donne” andrà in scena il 6 ottobre alle 20:30 al Circolo Libero Pensiero di Lecco. L’incontro sarà moderato da Loredana Garlati, professoressa di diritto medievale e moderno presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Introdurranno e condurranno la serata Raffaella Cerrato, UDI Lecco, e Veronica Chiaramonte, Telefono Donna Lecco.

Sarà una serata volta a ripercorrere insieme gli avvenimenti che portarono alla conquista del voto. Una tappa fondamentale che ha cambiato il nostro Paese e trasformato la nostra democrazia.

Proseguendo nella riflessione sul ruolo della donna nella società e nelle istituzioni, che le ha viste protagoniste nella costruzione della Pace e nella difesa dei diritti di tutte e tutti. Un dialogo fra passato e presente, per guardare al nostro presente e interrogarci sul futuro.

QUI LA LOCANDINA

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