Lecco. Una serata per celebrare l’80° anniversario del voto delle donne in Italia

Un dialogo aperto tra passato e presente per interrogarsi sul futuro della società insieme a Loredana Garlati

L’appuntamento culturale in programma per lunedì 6 ottobre alle ore 20:30

LECCO – In occasione dell’ottantesimo anniversario del primo voto delle donne in Italia, UDI Lecco – Unione Donne in Italia, Telefono Donna Lecco e, con l’adesione della Tavola Lecchese per la Pace, promuovono una serata per entrare dentro la storia e ripercorrere il percorso che ha portato le donne ad avere riconosciuto il diritto di voto.

L’iniziativa “Il diritto di esserci, il voto alle donne” andrà in scena il 6 ottobre alle 20:30 al Circolo Libero Pensiero di Lecco. L’incontro sarà moderato da Loredana Garlati, professoressa di diritto medievale e moderno presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Introdurranno e condurranno la serata Raffaella Cerrato, UDI Lecco, e Veronica Chiaramonte, Telefono Donna Lecco.

Sarà una serata volta a ripercorrere insieme gli avvenimenti che portarono alla conquista del voto. Una tappa fondamentale che ha cambiato il nostro Paese e trasformato la nostra democrazia.

Proseguendo nella riflessione sul ruolo della donna nella società e nelle istituzioni, che le ha viste protagoniste nella costruzione della Pace e nella difesa dei diritti di tutte e tutti. Un dialogo fra passato e presente, per guardare al nostro presente e interrogarci sul futuro.

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