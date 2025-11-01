Lecco, una serata pubblica sul progetto del “quarto ponte”

Giovedì 6 novembre all’Urban Center della Piccola

“La città dei tre ponti (e mezzo)” il titolo dell’iniziativa. Gattinoni: “E’ opportuno aprire un confronto ampio, serio e trasparente sul futuro della mobilità strategica del nostro territorio”

LECCO – Il Comune di Lecco promuove un incontro pubblico dedicato al progetto del cosiddetto “quarto ponte”, il cui cantiere Anas è allestito a Lecco in zona Bione.

La serata, in programma giovedì 6 novembre alle 20.45 presso l’urban center “La Piccola” di piazzale Riccardo Cassin, servirà ad approfondire i temi collegati alla mobilità da, per e attraverso il capoluogo, a partire dalla creazione di questa nuova infrastruttura, offrendo alla cittadinanza un momento di informazione e confronto su un progetto di grande rilevanza per il territorio lecchese e sulle necessità dovute ai flussi di traffico che attraversano la città di Lecco.

All’incontro interverranno il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessora alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi, che tratteranno anche di mobilità sostenibile, della viabilità urbana e sovracomunale, dei lavori allo svincolo e della rinaturalizzazione della foce del Bione. Sarà, inoltre, presente il dirigente dell’area Territorio e sviluppo del Comune di Lecco Alessandro Crippa.

Eloquente il titolo scelto per la serata ‘La città dei tre ponti (e mezzo)’. Precisa il sindaco Gattinoni: “E’ opportuno aprire un confronto ampio, serio e trasparente sul futuro della mobilità strategica del nostro territorio, a partire proprio dal cosiddetto “quarto ponte” a fianco del ponte Manzoni, che Anas concluderà in vista delle Olimpiadi di febbraio. Ma che resta come opera metà, visto che è composta da una sola corsia viaria da Pescate verso Lecco, benché ne possa già ospitare due! Il “mezzo ponte” da 35 milioni di euro è dunque il simbolo di un’opera completamente inutile per le esigenze della Città di Lecco: non risolverà il traffico che ogni sera si crea in corso Martiri, via Pergola o alla Meridiana. Come ho ribadito più volte, anche davanti al Ministro Salvini e agli enti regionali e provinciali, Lecco ha bisogno di un quarto ponte vero, a doppio senso di marcia, che permetta anche di uscire verso Pescate”.

Continua Gattinoni: “Il Consiglio comunale ha già espresso chiaramente all’unanimità questa posizione nel 2021, e da allora il nostro impegno non si è mai fermato. Abbiamo assentito all’avvio del cantiere nonostante i numerosi disagi che naturalmente avrebbe comportato, e nel contempo abbiamo sollecitato Regione e ANAS, insieme ai Sindaci del Circondario lecchese, indicando una serie di priorità per il territorio che però, trascorsi ormai 4 anni, sono rimasti lettera morta. La serata del 6 novembre sarà l’occasione per raccontare tutto questo. Insieme all’Assessora Renata Zuffi, parleremo inoltre di mobilità sostenibile, della viabilità urbana e sovracomunale, dei lavori allo svincolo e della rinaturalizzazione post cantiere dell’area del Bione. Temi che non sono solo tecnici, ma che toccano la qualità della vita, la sicurezza, lo sviluppo e la sostenibilità della nostra città. Vi aspetto per scambiarci informazioni e punti di vista. Perché una città che dialoga è una città che cresce”.

L’ingresso è libero: per riservare il proprio posto, è possibile iscriversi a questo collegamento.