Lecco. Undici alberi da abbattere, il Comune ne ripianta 26

Ventisei nuovi alberi saranno piantati nei prossimi giorni in città, ecco dove

Andranno a compensare l’abbattimento di altri 11 alberi

LECCO – Nel corso delle prossime settimane sarà effettuata un’operazione di cura del verde cittadino: il Comune di Lecco ha infatti predisposto di piantare 26 nuovi alberi a fronte di 11 abbattimenti, che si rendono necessari a seguito di perizie agronomiche dei mesi di gennaio e febbraio 2021 che hanno evidenziato gravi criticità.

Le specie per le nuove piantumazioni sono state individuate in base al patrimonio arboreo già presente, agli spazi e alle disponibilità, considerata la stagione inoltrata per la messa a dimora.

Di seguito i 26 alberi che saranno piantati nelle prossime settimane:

7 betulle in via De Gasperi

5 tigli nel parco dell’Eremo

4 liquidambar styraciflua alla scuola A. Ponchielli in via Puccini

3 betulle nel parco di via Crollalanza

2 liquidambar nel parco di via Crollalanza

2 liquidambar styraciflua alla scuola Oberdan in via Tonio da Belledo

2 tigli in via Seminario

1 ippocastano in Piazza Mazzini (piantumazione prevista in autunno)

Per quanto riguarda le 11 piante oggetto di abbattimento, 7 di esse hanno rivelato condizioni di pericolo imminente, 2 cancro colorato (platani di viale Valsugana). Di seguito l’elenco degli interventi di rimozione:

1 ippocastano in Piazza Mazzini (sostituito in autunno da un altro ippocastano)

1 platano comune all’interno dell’area verde Scuola “De Amicis”

1 tiglio nel parco dell’Eremo

2 pioppi neri in via Buozzi

2 pioppi neri all’interno del giardino area cani in via Crollalanza

2 pioppi neri sulla pista ciclabile da Rivabella a Vercurago

2 platani in viale Valsugana

“Laddove possibile – spiegano dal Comune – le nuove piantumazioni andranno a sostituire gli abbattimenti avvenuti. In tutti gli altri casi, saranno destinate a quelle zone della città con scarsa presenza di alberi ad alto fusto o dove, sul territorio, si sia verificato il mancato attecchimento di essenze arboree”. I lavori saranno completati entro il 16 aprile.