Lecco. Venerdì l’accensione del grande Albero di Natale in piazza

Alle 17 di venerdì si illumina l’albero di Natale in piazza Garibaldi

Insieme si inaugura anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio

LECCO – Venerdì 29 novembre alle 17 si terrà la cerimonia di accensione dell’albero di Natale allestito in piazza Garibaldi e l’inaugurazione della grande pista del ghiaccio. Un momento di festa per la città, che rivela anche il suo carattere solidale, frutto di una collaborazione con le realtà del territorio che il Comune di Lecco coltiva e promuove.

“L’installazione dell’albero di Natale in piazza Garibaldi, promossa dal Comune di Lecco e dall’associazione Inprimalinea onlus, prosegue nel solco di quella particolare attenzione alla solidarietà che in questi anni, attraverso il simbolo dell’albero, ha visto partecipare alla sua realizzazione due associazioni locali impegnate a dare supporto in ambito oncologico al fianco del Dipartimento Oncologico dell’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. – sottolinea il vicesindaco di Lecco Francesca Bonacina -Inoltre, grazie anche al contributo di alcuni partner sostenitori, e in particolare di Linee Lecco Spa, Luna Service sas e San Marco Spa, il tradizionale Albero si è vestito quest’anno di luce, fil rouge di questo Natale 2019.”

L’albero della solidarietà

“L’attività della nostra Associazione – spiega Mauro Bolis, Presidente di Imprimalinea Onlus-il cancro si combatte insieme – è sostenuta e resa possibile dalla collaborazione e dalla disponibilità dei suoi associati, sponsor e sostenitori, un patrimonio di fiducia, credibilità e passione del quale siamo orgogliosi, che ci consente di offrire il nostro servizio alla collettività e che ci spinge a continuare nel nostro impegno. Quest’anno, in piazza Garibaldi, sarà possibile effettuare presso la pista del ghiaccio una donazione alla nostra associazione per contribuire direttamente all’acquisto di sei letti elettrici da destinare al reparto di oncologia dell’Ospedale Manzoni”.

Una pista di pattinaggio da 700mq

All’accensione dell’albero, accompagnata dai saluti delle autorità e dalle note degli zampognari, seguirà quindi l’inaugurazione della pista del ghiaccio, un’inaugurazione in grande stile con lo spettacolo “Justly on Ice” con pattinatrici in costume, in grado di incantare e intrattenere i più piccoli. Dopo il positivo riscontro di presenze registrato lo scorso inverno grazie ai 25 mila accessi alla pista effettuati, torna infatti nel cuore del centro storico di Lecco la pista di pattinaggio XXL. La struttura allestita da Luna Service in sinergia con il Comune di Lecco contribuisce a riportare il Natale in piazza Garibaldi da questo venerdì e fino a lunedì 10 febbraio.

“I numeri record dell’anno scorso – racconta Ferdinando Uga, direttore della struttura – ci hanno incoraggiato a offrire ancora una volta ai lecchesi una pista di pattinaggio “più grande che mai”: è questo il nostro motto per quest’anno, un motto che riflette l’intenzione di migliorare una struttura già molto amata dai cittadini”. Un nuovo impianto di illuminazione all’avanguardia e altre accortezze aggiungono ulteriore smalto alla pista di pattinaggio di Lecco XXL, ideata sia per un pubblico “professionale”, sia per divertirsi in spensieratezza. “Amando molto il pattinaggio e gli sport invernali, i lecchesi sono molto esigenti – prosegue Uga -, per questo abbiamo realizzato una piattaforma di circa 700 metri quadri complessivi, con più spazio per pattinare sul ghiaccio rispetto all’anno scorso. Inoltre, come sempre, affianchiamo questo tipo di esperienza a momenti tradizionali di festeggiamento come quelli pensati in occasione della Festa del Santo Patrono della città, nella quale verranno distribuite le tradizionali mele (pòmm) di San Nicolò, o come i momenti di animazione e intrattenimento previsti la notte di San Silvestro e all’Epifania”.