Lecco, vento forte: si attende la decisione sui fuochi della Festa del Lago

Organizzatori, Comune e autorità stanno valutando l’evoluzione del vento prima di confermare o rinviare lo spettacolo

Ore 22:45 Aggiornamento

Fuochi rinviati a domani, lunedì, con inzio alle 22:30 (qui l’ARTICOLO)

Ore 22:30 Aggiornamento

Gli organizzatori hanno comunicato che la decisione definitiva sullo svolgimento dello spettacolo pirotecnico sarà presa alle ore 23, dopo un’ulteriore valutazione delle condizioni meteo e dell’intensità del vento. Fino a quel momento resta confermato lo stato di attesa.

LECCO – Cresce l’attesa per conoscere il destino dello spettacolo pirotecnico che dovrebbe chiudere questa sera la 70ª edizione della Festa del Lago e della Montagna. Le forti raffiche di vento che stanno interessando la città e il lago stanno infatti inducendo gli organizzatori a valutare fino all’ultimo se sussistano le condizioni di sicurezza per lo svolgimento dei fuochi d’artificio.

Sul lungolago sono già numerose le persone arrivate per assistere al tradizionale spettacolo conclusivo della manifestazione, mentre è in corso un confronto tra il fuochista, gli organizzatori di LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni, il Comune di Lecco e le autorità presenti.

La decisione è attesa a breve e sarà presa esclusivamente sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteo e delle valutazioni di sicurezza.

In caso di rinvio, l’ipotesi al momento al vaglio è quella di recuperare lo spettacolo nella serata di lunedì, compatibilmente con il miglioramento del tempo. Seguiranno aggiornamenti non appena verrà assunta la decisione ufficiale.

Maggiori informazioni non appena possibile.