Lecco verso il Carnevalone. Riccardo Perego e Chiara Frigerio i nuovi ‘regnanti’

Presentata la nuova edizione del Carnevalone di Lecco e i suoi regnanti

Riccardo Perego (Re Resegone), Chiara Frigerio (Regina Grigna) e Giancarlo Perrucchini (il Gran Ciabellano)

LECCO – Il Carnevalone di Lecco è pronto a cominciare: dal 23 febbraio si aprono i festeggiamenti in città che culmineranno con la grande sfilata del 29 febbraio. Una trentina i carri e i gruppi che si muoveranno per le vie del centro con il loro carico di allegria e colori.

L’edizione 2020 del Carnevalone è stata presentata questa mattina, venerdì, in una conferenza proposta dal Comune di Lecco insieme alla Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) che si occupa dell’organizzazione dell’evento.

L’appuntamento si è svolto alla Canottieri di Lecco, una location non casuale: è infatti uno socio da tanti anni della società sportiva lecchese uno dei volti principali di questo Carnevalone, colei che vestirà i panni di Regina Grigna, Chiara Frigerio.

La nuova regnante del carnevale lecchese, diploma al liceo scientifico Grassi di Lecco, ha poi proseguito gli studi accademici in ambito infermieristico. E’ coordinatrice all’ospedale Manzoni di Lecco e professoressa a contratto all’Università degli studi di Milano – Bicocca.

La affiancherà sul ‘trono’ Riccardo Perego, alias Re Resegone, volto dell’associazionismo e capogruppo degli alpini di Brivio e tra i promotori del primo campo scuola della sezione Ana di Lecco.

Non mancherà di accompagnarli ovviamente il Gran Ciambellano, incarico quest’anno assegnato a Giancarlo Perrucchini, pensionato di Pescate impegnato in diverse associazioni di volontariato, dal gruppo delle guardie ecologiche del Gev alla Protezione Civile.

“Da lecchese sono felice e orgogliosa di essere stata scelta come Regina Grigna” ha sottolineato Chiara Frigerio. “Da alpino non potevo tirarmi indietro” è stato il commento invece di Re Resegone. Anche Perrucchini si è detto onorato di essere stato coinvolto nell’evento.

Presenti all’incontro anche gli ex regnanti del 2019 (Mario Servillo, Maria Michela Giusto e Abele Cendali) che sono stati omaggiati da LTM con una foto ricordo della precedente edizione.

Tanto impegno da parte dei volontari

Quest’anno il Carnevalone festeggia la sua 25esima edizione, lo ha ricordato Alfredo Polvara di LTM. “Era il 1996 quando insieme a Renato Corbetta abbiamo deciso di riproporre l’evento alla città”. Per festeggiare la ricorrenza, tra le novità di quest’anno, ci saranno le proiezioni a tema in piazza Garibaldi a rendere speciale la settimana di carnevale.

Il presidente di Ltm Giuseppe Fusi ha ringraziato i volontari e tutti i collaboratori della manifestazione così come alle sarte che ogni anno preparano i vestiti per i regnanti.

“C’è una grande fatica e un grande lavoro dietro le quinte – ha sottolineato il vicesindaco Francesca Bonacina – il pubblico vede la sfilata dei carri ma alle spalle c’è un lavoro di mesi e di grande impegno da parte dei volontari”.



Gli appuntamenti del Carnevalone

La festa inizia domenica 23 febbraio alle 16 in piazza XX Settembre, dove verranno presentati alla città i regnanti, re Resegone, regina Grigna e gran ciambellano, che a seguire in corteo, accompagnati dal corpo musicale G. Donizetti di Calolziocorte, attraversando via Roma, via Carlo Cattaneo, via Cairoli, via Cavour e via Volta, giungeranno fino al palazzo comunale.

Qui verranno nuovamente consegnate al re e alla regina del Carnevale, dalle mani del sindaco, le chiavi della città e verrà letto l’atteso proclama di insediamento. Durante la settimana i Regnanti faranno visita alle scuole dell’infanzia della città, all’istituto Airoldi e Muzzi, con l’accompagnamento musicale di Daniel Violi, e ceneranno con i ragazzi diversamente abili al Circolo Campaniletto di Pescarenico.

Giovedì alle 16.30 in piazza XX Settembre, di fronte a Palazzo delle Paure, spazio all’animazione de ilfiloTeatro con “Il tesoro del capitano” e merenda per tutti i bambini, mentre dalle 15.30 le allieve della scuola GALAS Lecco insegneranno ai più piccoli a truccare le mascherine.

La sera alle 20 appuntamento con il Gran Galà, la cena con i regnanti presso il salone dell’Oratorio San Francesco, seguita dalla serata musicale con DJ Max. Infine, venerdì pomeriggio, i regnanti sfileranno per i rioni cittadini e faranno visita agli ospiti della casa di riposo RSA Borsieri di Lecco.

Il clou dei festeggiamenti del Carnevalone sarà sabato 29 febbraio con la sfilata dei carri allegorici che partirà in corteo alle 14.30 da piazza dei Cappuccini, percorrendo le vie del centro città per poi raggiungere piazza Garibaldi, dove dalle 16.30 si terrà l’esibizione degli sbandieratori e musici della Torre di Primaluna e avranno luogo le premiazioni.

Alle 21, sempre in piazza Garibaldi, andrà in scena lo spettacolo “Carioca Dance” a cui seguirà il dj set a cura di Lecco FM, e in contemporanea in piazza XX Settembre si terrà l’esibizione di musica country del gruppo 700 metri sopra il cielo.