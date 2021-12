“Lecco verso il Natale” con gli eventi di Lecchese Turismo Manifestazioni

Lecchese Turismo Manifestazioni ritorna in piazza a favore di Telethon

Gli appuntamenti benefici di sabato 18 e domenica 19 dicembre

LECCO – Lecchese Turismo Manifestazioni ritorna in piazza a favore di Telethon. Lo farà nel prossimo fine settimana: sabato 18 e domenica 19 dicembre dalle 9 alle 18 l’appuntamento sarà nella centralissima piazza Garibaldi. Viene così confermata ancora una volta la presenza dei volontari di Ltm al fianco del coordinamento provinciale di Telethon Lecco che proprio in questo 2021 festeggia i 30 anni di attività.

30 anni spesi a favore delle persone più deboli e spesso dimenticate da tutti. Ancora una volta c’è la volontà indiscussa di sostenere la ricerca scientifica e mantenere l’inossidabile legame che Telethon ha creato con il territorio di Lecco. Nella giornata di domenica 19 a supporto di questa raccolta fondi Ltm poi ha creato una un serie di appuntamenti tutti importanti e a supporto della raccolta fondi Telethon. Sarà istituito per l’intera giornata di domenica un set fotografico con una Lucia la nota imbarcazione a remi tipica del lago di Como grazie all’immancabile supporto del Gruppo Manzoniano Lucie.

Attenzione che a Lecco sempre nella giornata di domenica è atteso “uno sciame di vespe” a cura del Vespa club Lecco che raccoglierà in vari punti della città le letterine dei bambini per consegnarle a Babbo Natale. Infatti sempre a bordo di un’altra Lucia alle 16.15 è atteso, in zona piattaforma Lungolago, anche Babbo Natale che si sposterà poi appunto in piazza Garibaldi allietato anche dalle musiche degli zampognari.

Dalle 17.15 arriva immancabile il contributo anche del Gruppo Alpini Pizzo D’Erna che offrirà il vin brulè in modo che tutti possano dare il loro piccolo ma importante contributo a Telethon. Saranno poi distribuiti i nostri dolci natalizi, il panettone e il pandoro tradizionali e i cuori di cioccolato. “Aiutateci nella grande impresa. Non servono requisiti, è necessaria solo una risposta semplice e chiara che Ltm ha fatto sua da tanti anni: io sto con Telethon!”