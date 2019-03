L’iniziativa del nuovo prevosto mons. Davide Milani

Pensata per i fedeli che lavorano a Lecco

LECCO – E’ uno degli appuntamenti più significativi della Pasqua cristiana, la Via Crucis, la rappresentazione del percorso di dolore di Gesù che si avvia alla crocifissione sul Golgota: quest’anno la Chiesa di Lecco ha deciso di proporre una delle celebrazioni ad un orario accessibile per il lavoratori.

“La via Crucis in pausa pranzo” è stata così definita l’iniziativa voluta dal nuovo prevosto, mons. Davide Milani, “pensata come gesto dei lavoratori e gesto missionario per tutti coloro che lavorano a Lecco” fanno sapere dalla parrocchia di San Nicolò.

Sarà una Via Crucis lungo le strade del centro il giorno venerdì 29 marzo dalle 13.30 alle 14.20 – partenza dalla Chiesa di Santa Marta e arrivo sul sagrato di San Nicolo’.