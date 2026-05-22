Lecco, via libera alla riqualificazione del parco di Villa Gomes

Il Comune di Lecco ha inviato il progetto alla Soprintendenza: previsti nuovi percorsi, illuminazione e un’area ludica nella zona sud del parco

LECCO – Il parco di Villa Gomes si prepara a cambiare volto. Il Comune di Lecco ha infatti trasmesso alla Soprintendenza il progetto di riqualificazione dell’area verde, con l’autorizzazione ormai in fase di firma, avviando così un intervento destinato a valorizzare uno degli spazi pubblici più significativi della città.

L’obiettivo dell’amministrazione è duplice: da un lato preservare il valore storico e paesaggistico del parco, dall’altro renderlo più fruibile, sicuro e accogliente per famiglie e cittadini. Il piano prevede innanzitutto il recupero dei viali esistenti in terra battuta, con opere pensate per migliorare la percorribilità interna senza alterare le caratteristiche originarie dell’area. In programma anche l’illuminazione dei percorsi, il restauro e la rifunzionalizzazione della fontana storica e la realizzazione di un nuovo collegamento pedonale tra la villa e la fontana stessa.

Accanto agli interventi di recupero sarà realizzato anche un nuovo viale che accompagnerà i visitatori verso la futura area giochi. Il nuovo spazio ludico sorgerà nella parte sud del parco, in una posizione più distante dalla villa, scelta individuata per garantire una migliore integrazione con il contesto monumentale e una più efficace organizzazione degli spazi. L’area è già dotata di sistema di videosorveglianza.

Il progetto prevede attrezzature dedicate a diverse fasce d’età. All’interno della zona con pavimentazione antitrauma troveranno posto altalene, una struttura per l’arrampicata e un dondolo, mentre sul prato saranno installati un piccolo gioco con scivolo, un percorso di equilibrio, una grande teleferica, una casetta, un gioco musicale e un tris.

Particolare attenzione è stata riservata anche al tema dell’inclusività, con giochi progettati per favorire la partecipazione e il divertimento di tutti i bambini.

Le risorse economiche necessarie alla realizzazione dell’area ludica sono già state stanziate nel bilancio comunale. L’intenzione del Comune è quella di rendere disponibile il nuovo spazio tra settembre e ottobre.

Con questo intervento Palazzo Bovara punta a proseguire il percorso di valorizzazione dei parchi cittadini, investendo su luoghi di incontro, socialità e gioco destinati a migliorare la qualità della vita nei quartieri e ad ampliare gli spazi dedicati alle famiglie.