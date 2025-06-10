Lecco. Via Mattei, partiti i lavori al parcheggio interrato dopo l’incendio

Cantiere affidato all’impresa Ratti: costo stimato 24 mila euro

L’intervento prevede la sostituzione degli impianti elettrici e di sicurezza danneggiati dopo che nel luglio scorso un incendio aveva coinvolto un veicolo posteggiato

LECCO -Sono iniziati ieri i lavori per il ripristino del parcheggio pubblico interrato situato vicino al cimitero di Castello, in via Mattei 4 a Lecco, al piano -1, chiuso dallo scorso luglio in seguito a un incendio che aveva coinvolto un veicolo posteggiato al suo interno.

L’intervento prevede una serie di operazioni fondamentali per il recupero completo della struttura: tra queste, la verifica e la riattivazione dei quadri elettrici e della rete di terra, la sostituzione delle principali dorsali impiantistiche danneggiate e la rimozione dell’impianto compromesso. Seguiranno le attività di messa in sicurezza, il recupero o lo smaltimento dei materiali coinvolti nell’incendio, la posa di nuove linee elettriche e dell’impianto di illuminazione, il ripristino del sistema di videosorveglianza e la sostituzione degli estintori.

L’intero intervento, affidato all’impresa Ratti Giuseppe di Ratti Raffaele & C. Sas, ha un costo complessivo di circa 24 mila euro. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di giugno.

Il parcheggio, una volta riaperto, tornerà a rappresentare un servizio fondamentale per la zona, garantendo maggiore disponibilità di posti auto in un’area particolarmente frequentata.