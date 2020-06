Lecco. Viabilità: i cantieri stradali della prossima settimana

LECCO – Pubblichiamo la nota del Comune di Lecco sui prossimi lavori stradali e le modifiche alla viabilità cittadina:

VIA SORA, sul tratto e nella direzione compresi tra corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento del senso unico fino al 3 luglio (impresa Beltrami per conto Comune di Lecco);

VIA RESINELLI proseguimento del parziale restringimento fino al 31 luglio per rifacimento pavimentazione stradale (impresa Vitali per conto Comune di Lecco);

VIA TONIO DA BELLEDO, tratto adiacente a via Masaccio, parziale restringimento dal 15 al 19 giugno per ripristino asfalto definitivo (impresa Piazza per conto Enel);

VIA G.B.SALA, parziale restringimento dal 15 al 20 giugno per ripristino definitivo asfalto (impresa Devizzi per conto Lereti);

VIALE VALSUGANA – VIA CIMABUE, tratto in direzione da via Masaccio alle cabine Enel di via Cimabue, totale chiusura della corsia il 17 e il 18 giugno dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo per ripristino definitivo asfalto (impresa Piazza per conto Enel);

VIA DON MORAZZONE, diramazione della via Don Morazzone a fondo cieco all’altezza del collegamento con via ai Mulini, totale chiusura il 17 e il 18 giugno per nuova utenza acqua (impresa Edillariocad per conto LRH);

CORSO MARTIRI, altezza civico 87, parziale restringimento il 17 e il 18 giugno per nuova utenza acqua (impresa Edillariocad per conto LRH).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372