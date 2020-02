Sposarsi nella splendida cornice di Villa Manzoni a Lecco? Da oggi è possibile…

Nuovo opportunità per chi vuole sposarsi con rito civile

Pronunciare il fatidico sì nello splendido salone delle Grisaglie

LECCO – Una nuova opportunità per chi decide di celebrare il proprio matrimonio con rito civile in una delle sale messe a disposizione dal comune di Lecco come alternative rispetto al tradizionale municipio.

A partire dal quest’anno sarà infatti possibile sposarsi anche nella splendida cornice di Villa Manzoni, nella casa museo dello scrittore, un simbolo della nostra città che viene riconosciuta in maniera chiara e inequivocabile “casa comunale”, alla stregua di Palazzo Bovara, sede amministrativa principale, di Villa Gomes e del Palazzo delle Paure.

Lo scorso anno in sala consiliare sono stati celebrati 46 matrimoni, altri 14 hanno trovato spazio nella sala dei pianoforti di Villa Gomes, mentre 1 rito civile è stato celebrato nel salone affrescato di Palazzo delle Paure.

“La decisione di aprire le porte di Villa Manzoni a questo genere di eventi segue esperienze già attivate da altre istituzioni, che da tempo hanno reso possibili le unioni in residenze museali (pensiamo ad esempio a Villa Monastero) e valorizza la funzione istituzionale di una delle sue dimore di maggior pregio” ha detto il sindaco Virginio Brivio.