Lecco. “Voglia di Sport”. Assegnati i contributi a 11 associazioni sportive

Oltre 28 mila euro di finanziamenti stanziati

“Ringrazio le associazioni sportive per il contributo fondamentale”

LECCO – È stato definito l’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio comunale che beneficeranno del contributo economico messo a disposizione dal Comune di Lecco attraverso l’avviso pubblico “Voglia di Sport”.

Il contributo sarà destinato a 11 associazioni sportive dilettantistiche di Lecco, impegnate nella promozione dello sport giovanile e dell’inclusione sociale attraverso altrettanti progetti.

A beneficiare del contributo saranno l’Asd Badminton Lecco, con un corso gratuito dedicato agli atleti Special Olympics in collaborazione con La Nostra Famiglia, e l’Asd Dinamic Karate, che propone un percorso integrato rivolto a bambini e ragazzi con e senza disabilità. Tra le realtà sostenute figurano anche l’Asd Boris Spassky, impegnata in un progetto educativo e ludico sul gioco degli scacchi per ragazzi under 14, e l’Asd Oratori Lecco Alta, che organizzerà un raduno sportivo e ricreativo per giovani calciatori e pallavolisti dai 7 ai 13 anni.

Il contributo andrà inoltre all’Asd Zanetti 1948, che promuove attività di ginnastica dai 3 anni in collaborazione con le scuole dell’infanzia e primarie di Castello, e all’Asd Polisportiva Futura 96, con incontri di avvicinamento allo sport per persone con disabilità, realizzati insieme alle scuole di Acquate e Olate. Beneficiaria anche l’Asd Polisportiva Sant’Egidio, che propone attività motorie per le classi seconde e terze delle primarie Diaz e Carducci.

Tra i progetti sostenuti figurano poi quelli dell’Asd Rugby Lecco, che offrirà percorsi di introduzione al rugby per bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni con momenti dedicati ai genitori, e dell’Asd Gruppo Alpinistico Gamma, con due iniziative inclusive di arrampicata indoor in collaborazione con l’Istituto Parini. Completano l’elenco l’Asd Pallavolo Picco, impegnata nella promozione dei valori della pallavolo nelle scuole primarie del territorio, e l’Asd Basket Lecco, che attiverà un corso di minibasket per bambini dai 5 agli 11 anni.

“Esprimo la soddisfazione dell’amministrazione per l’esito del bando, per diversi motivi. In particolare, per la qualità dei progetti proposti, che hanno risposto agli obiettivi del bando, ovvero promuovere l’attività sportiva nelle fasce più deboli della società, nelle scuole e valorizzare l’aspetto inclusivo. Per questo motivo abbiamo deciso di incrementare le risorse economiche messe a disposizione, da 20 mila euro a quasi 30 mila euro. Inoltre, ringrazio le associazioni sportive per il contributo fondamentale, quotidiano, frutto della passione e della competenza, nel promuovere l’educazione attraverso lo sport” conclude Emanuele Torri, assessore allo sport.