L’8 maggio è la Festa della Croce Rossa, volontari in piazza a Lecco

Al banchetto fiori per la festeggiare le mamme e aiutare l’associazione

LECCO – Si festeggia oggi la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno.

Un appuntamento che quest’anno ricorre alla vigilia della Festa della Mamma e così i volontari a Lecco hanno organizzato un banchetto di vendita benefica di fiori e piante aromatiche, in piazza Garibaldi. Così, regalare un fiore alla propria mamma è l’occasione per aiutare l’associazione lecchese con una donazione. In piazza anche la nuova ambulanza recentemente donata da Confartigianato Lecco (qui l’articolo).

Per celebrare la Croce Rossa, fuori dai municipi dei comuni lecchesi ne è stata esposta la bandiera. Una giornata, quella odierna, che celebra soprattutto il grande sforzo dei volontari, in prima linea nella lotta alla pandemia e in tutte le altre attività rivolte alla comunità, che non si sono mai fermate.

“Il 2020, come ben sappiamo, è stato stato un anno difficoltoso – spiega il presidente del comitato di Lecco, Enzo Cavalieri – ma tutti i volontari hanno risposto bene, abbiamo aiutato la popolazione non solo per quanto riguarda le emergenze di 118 ma anche con vari servizi, come la consegna della spesa a domicilio e del vestiario in ospedale per i malati ricoverati. Devo dire che anche i volontari non si sono fatti spaventare dalla pandemia, sono stati sempre sulle ambulanze”.

Sono 400 i volontari della Croce Rossa di Lecco, di cui 150 operativi nelle attività del pronto soccorso. “Lo scorso autunno abbiamo iniziato un nuovo corso per volontari – ricorda Cavalieri – la maggior parte dei nuovi arrivati sono ragazzi sotto i 30 anni e questo grande piacere”.