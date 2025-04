LeccoTourism, al via la stagione primavera/estate 2025

La brochure aggiornata di promozione del territorio e delle esperienze

“Riparte la stagione estiva e con essa una nuova edizione del catalogo delle esperienze”

LECCO – LeccoTourism presenta le nuove proposte per la stagione turistica primavera/estate 2025, con una brochure aggiornata dedicata a turisti, visitatori e operatori del settore.

Il nuovo opuscolo mette in risalto le bellezze naturali, le attrazioni culturali, le attività all’aria aperta e le esperienze stagionali che rendono il territorio lecchese una meta imperdibile. Inoltre, include nuove sezioni dedicate alle esperienze enogastronomiche, agli itinerari manzoniani e agli eventi stagionali.

L’assessore all’Attrattività Territoriale del Comune di Lecco commenta: “Scoprire il territorio con chi lo vive e lo racconta ogni giorno. Riparte la stagione estiva e con essa una nuova edizione del catalogo delle esperienze. LeccoTourism è al servizio del nostro territorio per promuovere i punti di forza dei comuni che condividono con noi la bellezza del lago e della montagna. Ci aspettano mesi ricchi di eventi e itinerari, e il portale turistico lecchese rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione di tutti gli operatori del settore per crescere insieme”.

“Abbiamo lavorato attentamente per aggiornare e migliorare la brochure dello scorso anno – spiega la destination manager e coordinatrice della coprogettazione turistica di LeccoTourism – con l’obiettivo di fornire uno strumento utile e più accattivante per i visitatori. Inoltre, stiamo lavorando per creare ulteriori materiali cartacei e digitali che vadano ad arricchire l’offerta di materiale di promozione turistica, per raccontare nel miglior modo possibile, il nostro territorio a un pubblico sempre più ampio”.

La brochure, che sarà distribuita a breve (anche in versione inglese) in formato cartaceo presso gli uffici turistici, le strutture ricettive, le principali attrazioni del territorio e all’infopoint di piazza XX Settembre, è già disponibile in formato digitale su LeccoTourism.it

LA NUOVA BROCHURE PRIMAVERA ESTATE