Legalità e impegno: il Comandante Regionale della GdF in visita a Lecco

La visita del Generale Compagnone: briefing operativo e confronto sul contesto socio-economico lecchese

LECCO – Giornata di incontri istituzionali per il Generale di Divisione Paolo Compagnone, Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, che nella mattinata di ieri (martedì) ha effettuato una visita ispettiva al Comando Provinciale di Lecco. Un’occasione per ribadire l’importanza del lavoro svolto dalle Fiamme Gialle sul territorio e per confrontarsi con le principali autorità locali.

Accolto presso la Caserma di via Gondola dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ghibaudo, il Generale Compagnone ha salutato i militari in servizio e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Lecco. Un momento di vicinanza con chi opera quotidianamente nel contrasto agli illeciti economici e finanziari, al servizio della collettività.

Successivamente, il Comandante Regionale si è recato presso il Palazzo di Giustizia del capoluogo, dove ha incontrato il Presidente del Tribunale, Dott. Marco Tremolada, e il Procuratore della Repubblica, Dott. Ezio Domenico Basso. Un confronto istituzionale che sottolinea il ruolo chiave della sinergia tra le forze dell’ordine e la magistratura per garantire il rispetto della legalità sul territorio lecchese.

Nel corso della giornata, il Generale Compagnone ha poi preso parte a un briefing istituzionale presso la sede del Comando Provinciale, alla presenza del Questore di Lecco, Dott.ssa Stefania Marrazzo, e del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Nicola Melidonis. Al centro dell’incontro, il contesto socio-economico della provincia e le principali attività operative condotte dalla Guardia di Finanza. Rivolgendosi al personale presente, il Generale ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno profuso quotidianamente.

Nel primo pomeriggio, la visita è proseguita alla Compagnia di Cernusco Lombardone, dove il Generale Compagnone, accompagnato dal Colonnello Ghibaudo, è stato accolto dal Comandante della Compagnia, Tenente Gianluca Mazzei. Anche in questa occasione, il Comandante Regionale ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto dai militari sul territorio, esortandoli a mantenere sempre alta la professionalità nel presidio della legalità economica.

Una giornata intensa, che ha confermato l’attenzione del Comando Regionale per il territorio lecchese e l’importanza del coordinamento tra le istituzioni nella tutela della sicurezza economica e finanziaria.