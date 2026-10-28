Legalità e lotta alle mafie, Lecco rinnova l’accordo con il Centro Falcone e Borsellino

Il Comune aderisce alla rete provinciale fino al 2028

Al centro del progetto educazione alla legalità, cittadinanza attiva, contrasto alla corruzione e sensibilizzazione sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie.

LECCO – Prosegue l’impegno del Comune di Lecco nella promozione della cultura della legalità, a partire dalle scuole e dal coinvolgimento della comunità. La Giunta comunale ha approvato il rinnovo dell’adesione all’accordo di rete del “Centro di Promozione della Legalità della Provincia di Lecco – Falcone e Borsellino”, con sede presso l’Istituto di istruzione superiore Vittorio Bachelet, fino al 31 dicembre 2028.

La proposta, illustrata dall’assessore Angela Fortino, conferma la partecipazione dell’amministrazione comunale a un percorso che coinvolge istituti scolastici, enti locali e associazioni del territorio, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani e nella comunità i valori della legalità democratica, della responsabilità civile e della partecipazione consapevole.

Il Centro di Promozione della Legalità nasce nel 2015, quando l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia individuò l’Istituto Giovanni Bertacchi come capofila della rete lecchese. Nel 2023 il ruolo è passato all’Istituto Bachelet, confermato nel maggio 2026 come sede di riferimento e polo contabile della rete provinciale.

Con il nuovo accordo per il triennio 2026-2028, il Comune rinnova dunque una collaborazione già avviata da oltre dieci anni.

Dalla comunità educante alla comunità monitorante

Il progetto esecutivo che guiderà le attività si intitola “Dalla comunità educante alla comunità monitorante”. L’obiettivo – si legge nel testo della delibera di Giunta – è andare oltre la semplice trasmissione di conoscenze sulle regole, favorendo la formazione di cittadini capaci di partecipare attivamente alla vita pubblica, vigilare sulla tutela dei beni comuni e contribuire alla prevenzione dei fenomeni corruttivi e della criminalità organizzata.

Le scuole saranno al centro di percorsi didattici e laboratoriali dedicati alla legalità, con il coinvolgimento diretto degli studenti nella progettazione e nella realizzazione di iniziative condivise. Sono previsti momenti di confronto con enti, associazioni e altri soggetti del territorio, attività di ricerca interdisciplinare e occasioni formative rivolte anche al personale scolastico, alle famiglie e alla cittadinanza.

Tra gli obiettivi figurano inoltre lo sviluppo del pensiero critico, delle competenze relazionali e della capacità di lavorare in gruppo, oltre alla promozione di comportamenti responsabili e rispettosi delle regole della convivenza civile. Un’attenzione specifica sarà riservata anche ai percorsi di Formazione Scuola Lavoro, che potranno offrire agli studenti esperienze legate alla legalità, alla trasparenza amministrativa e alla cittadinanza attiva.

Il riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie

Un altro ambito centrale del progetto riguarda la conoscenza e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, considerati strumenti di rigenerazione culturale e civile dei territori.

La rete intende promuovere la consapevolezza del loro valore pubblico e sostenere percorsi di riutilizzo sociale, coinvolgendo le nuove generazioni nella riflessione sul contrasto alla criminalità organizzata e sulla restituzione alla collettività di ciò che è stato sottratto illegalmente.

L’accordo punta inoltre a consolidare la collaborazione tra istituzioni scolastiche, amministrazioni locali e realtà economiche e sociali, rafforzando lo scambio di esperienze e la condivisione di strumenti didattici, anche attraverso ambienti digitali comuni.

Le attività saranno coordinate dall’Istituto Bachelet, al quale è stato assegnato un finanziamento nell’ambito della convenzione sottoscritta nell’aprile 2026 tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale.